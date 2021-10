L’Italia ha vinto in Lituania per 0-5 centrando così il quarto successo consecutivo nelle Qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile che si disputeranno nel 2023: a fine partita la CT dell’Italia, Milena Bertolini, ha parlato ai microfoni di RaiSport, toccando anche il tema dei sorteggi degli Europei 2022.

Queste le sue dichiarazioni a caldo: “Si è visto un gioco sicuramente più arioso ma anche più bello, più efficace oggi rispetto a quattro giorni fa. È chiaro che anche l’avversario è diverso rispetto a quello di qualche giorno fa, però poi in settimana abbiamo lavorato partendo proprio da quella partita, abbiamo preso spunto per migliorare, per cercare di fare sempre meglio. Oggi sono le ragazze hanno provato e si sono viste buone cose“.

Prosegue Milena Bertolini: “Quando trovi queste squadre chiuse devi riuscire a giocare sia in ampiezza ma anche internamente con triangolazioni, inserimenti da dietro, quindi questo era un po’ quello che abbiamo preparato. Le ragazze lo sapevano ed hanno provato a fare questo: io credo che loro possano osare ancora di più e possano provare ancora a fare meglio“.

Sugli innesti dalla panchina: “Non è più come tanti anni fa, quando la Nazionale affrontava le squadre internazionali ed aveva sempre un numero limitato di giocatrici, altrimenti facciamo abbassare la qualità del gioco. Invece no è chiaro che questo è frutto di tutto il movimento, del campionato, dei club, del lavoro che si sta facendo, quindi ci sono sempre giocatrici brave e sono giovani ed hanno bisogno di esperienza, è soprattutto lì che dobbiamo crescere. Le qualità ci sono“.

Sulla classifica del girone: “Con questo regolamento in cui passa solamente la prima e le altre vanno a fare play-off sei costretta a vincerle tutte. Affronteremo la Svizzera come sempre, per vincere la partita, e poi vedremo quello che succederà, però insomma la strada è quella“.

Tra due giorni il sorteggio degli Europei 2022, in cui l’Italia è in seconda fascia: “Sicuramente sarà una giornata molto bella personalmente ma anche per questo movimento. Essere alla fase finale degli Europei non è mai scontato. Mi aspetto dei gironi difficili perché le squadre europee forti sono tante e quindi vediamo quello che succederà, ma comunque credo che quelle che troveremo saranno tutte squadre forti“.

Foto: Lisa Guglielmi LPS