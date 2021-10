L’appuntamento è fissato per domani, 13 ottobre, alle ore 21.00. L’Allianz Stadium di Torino sarà teatro della sfida tra Juventus-Chelsea, match valido per il Gruppo A della Champions League di calcio femminile.

Per un curioso gioco del destino, le bianconere affronteranno la squadre inglese come quanto già fatto dai loro colleghi nella competizione continentale per club e sempre allo Stadium. Un paio di settimane fa fu Federico Chiesa a stendere i campioni d’Europa in carica e a portare la Vecchia Signora a punteggio pieno nel proprio raggruppamento. Da parte loro, le ragazze allenate da Joe Montemurro sognano di replicare quanto fatto dai loro colleghi.

L’uso del verbo ‘sognare’ è da prendere alla lettera perché Cristiana Girelli e compagne dovranno affrontare una formazione giunta in Finale nell’ultima edizione di Champions e detentrice del titolo nazionale. Una vera e propria corazzata con giocatrici di altissimo profilo come l’australiana Samantha Kerr, capocannoniere nell’ultimo campionato inglese con 21 realizzazioni, o la danese Pernille Harder a segno nel primo incontro del raggruppamento contro il Wolfsburg come l’aussie.

Un pari spettacolare (3-3) per il Chelsea che quindi obbligherà le campionessa d’Inghilterra a cambiare registro in questo secondo confronto. Discorso diverso per la Juve, a segno per 3-0 sul campo del Servette e autrice di un grande inizio di stagione che si è riflettuto in particolare in Italia dove le bianconere sono in serie vittoriosa da ben 30 partite.

Ci sono tutti i presupposti per assistere a un bel match nell’impianto che nel mese di maggio (2022) sarà teatro della Finale della rassegna. Una partita che ci dirà anche a che livello si possa ritenere la compagine di Torino al cospetto di un avversario così forte, candidato al successo della manifestazione.

Foto: LPS