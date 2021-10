Calcio, confermato lo Stadio Olimpico di Roma come sede di Italia-Svizzera il 12 novembre

Sarà lo Stadio Olimpico di Roma il teatro di Italia-Svizzera, scontro diretto decisivo per la qualificazione ai Campionati Mondiali di calcio 2022. Il match, in programma tra un mese esatto (venerdì 12 novembre, ore 20.45), metterà in palio il primo posto nel gruppo C e di conseguenza il pass diretto per la fase finale della rassegna iridata prevista in Qatar a fine 2022.

Fino a ieri non era escluso un possibile cambio di sede, alla luce dei numerosi eventi che andranno in scena all’Olimpico in quel periodo (Italia-All Blacks di rugby, Lazio-Salernitana e l’impegno della Roma in Conference League), tuttavia oggi è arrivata la conferma ufficiale di Roma come sede del big match al termine di un incontro tra “Sport e Salute” e FIGC.

La Federcalcio successivamente ha reso noto che la vendita dei biglietti per Italia-Svizzera si aprirà ufficialmente lunedì 18 ottobre alle ore 12. In attesa di conoscere il risultato della sfida di questa sera tra Lituania e Svizzera, in cui gli elvetici sono nettamente favoriti e dovrebbero portare a casa i 3 punti, gli Azzurri sono al momento in testa al raggruppamento con un margine di 3 punti sulla selezione rossocrociata (che ha però una partita in meno).

