Calcio, Qualificazioni Europei Under 21 2023: Italia-Svezia 1-1. Prica risponde a Lucca e beffa gli azzurrini

La quarta sfida delle Qualificazioni agli Europei Under 21 2023 di calcio sa di beffa per l’Italia, che oggi, martedì 12 ottobre, pareggia nello scontro diretto giocato allo U-Power Stadium di Monza contro i pari età della Svezia per 1-1: al gol al 42′ del primo tempo di Lucca risponde Prica nel recupero della ripresa.

Con questo pareggio nel Girone F gli azzurrini restano di un punto alle spalle dei nordici, i quali, però, hanno giocato una partita in più. L’Italia infatti sale a quota 10 punti in quattro partite, mentre la Svezia si porta ad 11, conquistati però in cinque gare.

Nel primo tempo pericolosi Vignato al 9′ e Tonali al 13′, ma in entrambi i casi Brolin è attento. Lucca ci prova al 32′ ed al 40′ e fa le prove generali del gol, che arriva al 42′: il calciatore è bravo a trovare la spaccata vincente su tiro di Rovella. Si va al riposo sull’1-0.

La ripresa in avvio è di marca svedese, con i nordici alla ricerca del pari: tentativi senza fortuna al 57′ di Elanga ed al 68′ di Walemark. Si divorano il raddoppio Rovella al 70′ e Colombo al 72′, e la Svezia nel finale punisce gli azzurrini: in pieno recupero Prica firma il pari di testa. Finisce 1-1.

