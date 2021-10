Calcio a 5, tris del Ciampino Aniene contro Manfredonia nel posticipo del terzo turno di Serie A

A Salsomaggiore terme è calato il sipario sul terzo turno della Regular Season del campionato di calcio a 5 di Serie A. Il Ciampino Aniene si è imposto nel posticipo domenicale contro il Vitulano Drugstore Manfredonia per 3-0 al termine di un confronto molto equilibrato.

Nella prima frazione di gioco le due compagini non sono state sufficientemente concrete. Casassa e Lupinella protagonisti tra i pali, coadiuvati anche dai legni, e bravi a mantenere inviolate le proprie porte. Nella ripresa le emozioni non sono mancate, vista la necessità di segnare.

A rompere gli equilibri ci ha pensato il duo Portuga-Pina (su rigore) in 41″ che ha permesso alla compagine laziale di creare lo strappo decisivo. Sulla seconda traversa centrata dal Manfredonia si sono infrante poi le speranze dei biancocelesti, poco concreti in fase realizzativa. A far calare il sipario è stato Pina che con la sua doppietta, sfruttando una palla vacante sul 5 contro 4 avversario, ha trovato il tris.

Ciampino che sale a quota 7 punti in classifica, in terza posizione, a due lunghezze da Pesaro e Petrarca, mentre i pugliesi sono in coda con zero punti totalizzati come Ostia e Came Dosson.

Foto: Shutterstock.com