Buona la prima per la Nazionale italiana di calcio a 5 femminile impegnata all’Arena di Halmstad, cittadina della Svezia meridionale di settantamila abitanti, situata a sud di Goteborg, nel primo incontro del Main Round di qualificazione agli Europei 2022. Le ragazze allenate da Francesca Salvatore si sono imposte per 3-2 nel primo incontro del Gruppo 4 che le ha viste confrontarsi contro le padrone di casa della Svezia.

Decisivi la doppietta di Renata Adamatti e la realizzazione della capitana Ludovica Coppari nel primo tempo. Le azzurre sono andate un po’ in sofferenza per il tentativo di rimonta delle scandinave, viste le marcature di Stegius al 21’04” e al 25″20, ma stringendo i denti i tre punti sono stati centrati. Domani alle ore 15.00 la sfida, con ogni probabilità decisiva, con la Spagna campione in carica (Furie Rosse vittoriose per 12-2 contro la Slovacchia). Da regolamento, infatti, solo le prime dei quattro raggruppamenti accederanno alla Final Four che poi metterà in palio il titolo continentale.

LA CRONACA

La CT nostrana opta per Sestari fra i pali, protetta dal duo laziale Barca-Grieco e dalla premiata ditta Adamatti-Boutimah. La prima chance capita alle svedesI dopo un minuto: Aguilar centra il palo alla sinistra di Sestari. La Nazionale però è cinica e Adamatti, con grinta e determinazione, strappa il pallone dai piedi di un’avversaria e infila Olsson per l’1-0. L’Italia cresce di tono e al 18′ la capitana tira fuori il coniglio dal cilindro: una conclusione dalla distanza che toglie la ragnatela dall’incrocio dei pali. Poco prima del termine del primo tempo le azzurre siglano il tris con Adamatti che si fa trovare pronta all’appuntamento in una ripartenza rapida.

Nella ripresa la Svezia reagisce e un tiro dalla distanza di Stegius non dà scampo a Sestari. La n.7 scandinava assume decisamente i connotati dell’incubo per la difesa italiana visto che è sempre lei a realizzare il gol del 2-3. Si soffre e Adamatti va a caccia del poker, ma stavolta la sua conclusione viene disinnescata dall’estremo difensore svedese. La grande chance capita alle padrone di casa a circa 2 minuti e mezzo dal termine con una punizione a due dal limite. Sestari si supera e tiene a galla la barca italiana. Al fischio finale si può festeggiare.

ITALIA-SVEZIA 3-2 st (3-0 pt)

ITALIA: Sestari, Barca, Grieco, Adamatti, Boutimah, Giuliano, Pomposelli, Coppari, D’Incecco, Dal’Maz, Ferrara, Dibiase. Ct. Salvatore

SVEZIA: Olsson, Lundstrom, Stegius, Aguilar, Larsson, Lundqvist, Rolin, Lindqvist, Jansson, Kiryo, Elia, Glans. Ct. Dias

MARCATRICI: 3’22” pt Adamatti (I), 17’44” Coppari (I), 19’21” Adamatti (I), 1’04” st e 5’20” Stegius (S)

AMMONITE: Kiryo (S), Stegius (S)

ARBITRI: Valentin Ciuplea (GAL), Arman Alaberkyan (ARM), Mantas Pomeckis (LIT), CRONO: Abdelmasih Gergess (SVE)

MAIN ROUND UEFA WOMEN’S FUTSAL EURO 2022 – GRUPPO 4

Mercoledì 20 ottobre 2021

Spagna-Slovacchia 12-2

Italia-Svezia 3-2

Giovedì 21 ottobre 2021

Italia-Spagna ore 15

Svezia-Slovacchia ore 19

Sabato 23 ottobre 2021

Slovacchia-Italia ore 13

Svezia-Spagna ore 17

CLASSIFICA*

Spagna 3 (+10)

Italia 3 (+1)

Svezia 0 (-1)

Slovacchia 0 (-10)

*fra parentesi la differenza reti

Foto: comunicato divisione calcio a 5