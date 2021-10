Cagliari-Roma oggi: orario, probabili formazioni, canale tv, streaming Serie A calcio

Giocati ieri i primi tre match, continua oggi il turno infrasettimanale valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Alle 20:45 si giocherà, allo Stadio Unipol Domus, la partita tra Cagliari e Roma.

I giallorossi vengono da due pareggi in campionato contro due ottime squadre come Juventus e Napoli, intervallati dalla disfatta europea contro il Bodø/Glimt e vorranno certamente sfruttare questa occasione per consolidare l’attuale quarto posto in classifica e magari provare ad avvicinare l’Inter, impegnata nell’insidiosa trasferta ad Empoli. Obiettivi completamente diversi per i sardi, che dovranno provare a rispondere alla vittoria della Salernitana di ieri per non essere relegati nuovamente all’ultimo posto della classifica.

L’allenatore della Roma José Mourinho non siederà in panchina a causa della squalifica rimediata in seguito all’espulsione nel match contro il Napoli e ha deciso di saltare anche l’usuale conferenza stampa pre-partita. Nonostante questo, le informazioni che sono trapelate prevedono una formazione di partenza uguale in ognuno degli 11 effettivi a quella della scorsa partita.

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, dovrà fare ancora a meno di Nahitan Nández e Martín Cáceres, ma dovrebbe ritrovare Diego Godìn e Kevin Strootman, con l’uruguayano che potrebbe anche partire titolare. Il match sarà trasmesso da DAZN, con calcio d’inizio alle ore 20:45.

CAGLIARI-ROMA SERIE A: PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Godin, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Marin, Deiola, Grassi, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. Allenatore: Mazzarri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho (squalificato) in panchina Joao Sacramento

MILAN-TORINO SERIE A: DOVE VEDERLA IN TV

Calcio d’inizio: 20:45

Diretta TV: non disponibile

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse