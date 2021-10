Brindisi-Hapoel Holon oggi, Champions League basket: orario, tv, programma, streaming

Manca ormai pochissimo alla partita d’esordio dell’Happy Casa Brindisi nella fase a gironi della basketball Champions League 2021/2022. Dopo la beffa dello scorso anno (dove arrivò l’eliminazione ad un passo dalle Final Eight), i pugliesi vorranno riscattarsi al più presto e in questa edizione avranno come obiettivo minimo quello dell’accesso tra le migliori sedici del torneo. La squadra di coach Francesco Vitucci, arrivata ormai alla terza partecipazione consecutiva in questa competizione, ospiterà oggi (palla a due alle ore 20:30) nel primo turno del girone G l’Hapoel Holon, squadra israeliana che proprio nella passata stagione aveva compromesso i giochi di Brindisi sconfiggendo la compagine italiana due volte su due nel girone.

La Happy Casa arriverà al match contro l’Hapoel dopo la sconfitta nella semifinale della Supercoppa italiana contro Milano (72-67) e dopo l’inizio di Serie A che ha visto i pugliesi perdere contro Trieste (84-82) e trionfare nell’ultima giornata contro Sassari (89-80). Dall’altra parte, invece, la squadra dell’italiano Maurizio Buscaglia non ha ancora cominciato il campionato (lo inizierà il prossimo fine settimana) ed è stata recentemente sconfitta in semifinale di Coppa di Lega israeliana dall’Hapoel Eilat con il punteggio di 79-77.

Oltre all’Hapoel Holon, nel raggruppamento G sono presenti anche i rumeni del Cluj-Napoca e un’altra conoscenza della passata edizione, i turchi del Darussafaka Tefken. Si giocheranno i match di andata e ritorno e saranno dunque sei partite per squadra. Per qualificarsi alla fase successiva sarà necessario arrivare al primo posto per passare direttamente il turno oppure in seconda o in terza posizione per poter poi disputare un play-in al meglio dei tre incontri con le squadre degli altri gironi.

La palla a due al PalaPentassuglia è in programma per oggi (6 ottobre 2021) alle ore 20:30. La diretta tv sarà garantita da RaiSport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE, BRINDISI-HAPOEL HOLON: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Ore 20:30: Happy Casa Brindisi – Hapoel Holon

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE, BRINDISI-HAPOEL HOLON: DOVE VEDERLA

Diretta tv: Rai Sport

Diretta streaming: RaiPlay

Credit: Ciamillo