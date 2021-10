Italia-Spagna oggi, Nations League 2021: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Si disputerà oggi, mercoledì 6 ottobre 2021, la prima semifinale valida per la Nations League di calcio, in cui l’Italia sarà opposta alla Spagna a Milano, con il calcio d’inizio previsto alle ore 20.45. La sfida tra Italia e Spagna sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 ed in streaming su Rai Play.

Schieramento speculare per le due formazioni, che dovrebbero partire col 4-3-3: Roberto Mancini punta su Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni ed Emerson in difesa, Barella, Jorginho e Locatelli in mezzo, Berardi, Insigne e Chiesa in attacco.

Luis Enrique dovrebbe rispondere con Unai Simon tra i pali, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte e Marcos Alonso nel pacchetto arretrato, Rodri, Sergio Busquets e Koke a centrocampo, Sarabia, Ferran Torres ed Oyarzabal nel reparto avanzato.

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE

Mercoledì 6 ottobre, ore 20.45

Italia-Spagna

Diretta tv su Rai 1

Diretta streaming su Rai Play

PROBABILI FORMAZIONI NATIONS LEAGUE

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Insigne, Chiesa. All.: Mancini.

Spagna (4-3-3): Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Marcos Alonso, Rodri, Sergio Busquets, Koke, Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal. All.: Enrique.

Foto: LaPresse