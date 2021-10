Boxe, Mike Tyson verso il grande ritorno nel 2022? Possibile sfida allo youtuber Logan Paul

Negli ultimi giorni si sta facendo un gran parlare del possibile ritorno sul ring di Mike Tyson. L’ex Campione del Mondo dei pesi massimi aveva rimesso i guantoni il 28 novembre 2020 per fronteggiare l’altra vecchia gloria Roy Jones Jr., in un incontro di esibizione terminato in parità.

Una delle più grandi icone della storia del pugilato aveva dichiarato di essersi particolarmente divertito e che avrebbe combattuto in altre occasioni, dopo quindici anni di inattività (il suo ultimo match ufficiale è datato 11 giugno 2005, sconfitta contro Kevin McBride), ma nel 2021 non si è più rivisto tra le corde. Si era vociferato addirittura di un’ipotesi romana, ma poi alla fine dei conti non se ne è fatto nulla.

Mike Tyson ha lasciato intuire che potrebbe tornare a combattere a febbraio, a 55 anni. Il suo avversario potrebbe essere il celeberrimo youtuber Logan Paul, che si è ormai specializzato in incontri di boxe con vecchie glorie, visto che lo scorso 6 giugno aveva incrociato l’iconico Floyd Mayweather (non ci fu un vincitore). Si tratterebbe di un testa a testa dall’indubbio fascino e che genererebbe un notevole volume di affari. Ne sentiremo parlare, gli appassionati della nobile arte sperano nell’ennesimo grande ritorno del ribattezzato Iron Mike.

Foto: Lapresse