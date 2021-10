“Sono concentrato al 100% per questo combattimento. Non penso ad altro in questo momento. Una volta che sarà terminato, scopriremo quale sarà il mio prossimo avversario“, così Canelo Alvarez a nove giorni dall’attesissima sfida contro Caleb Plant valida per il Mondiale dei pesi supermedi. All’MGM Gran Gardena Arena di Las Vegas (Nevada, USA) il 6 novembre andrà in scena la riunificazione totale delle cinture iridate, visto che il messicano detiene quelle WBO, WBA, WBC mentre lo statunitense è il proprietario di quella IBF.

“Essere il campione unificato sarebbe enorme per la mia eredità. Non solo sarebbe un onore essere il primo combattente latinoamericano a farlo, ma c’è solo un club selezionato di combattenti che lo ha raggiunto. Eddy ed io abbiamo detto all’inizio che l’obiettivo era essere unificato, e ora siamo ad un solo match di distanza“, spiega Alvarez in una conferenza stampa virtuale.

“Sono sempre pronto. Non vedo l’ora. Mi sento forte e veloce – ha detto Canelo, che poi ricorda la rissa avvenuta durante la presentazione ufficiale dell’incontro – Dopo quello che è successo nella nostra presentazione, penso che la lotta sia diventata anche personale. Ha oltrepassato il limite. Ma devo rimanere concentrato, perché questa è una battaglia molto importante per me”

“Tutti sanno cosa farò sul ring. Quando qualcosa è personale per me, è diverso. Ho qualcosa di speciale in mente e la renderò una serata fantastica per noi. Lui ha un buon movimento e jab. Ma non è una novità per me. So cosa fare. Devo essere paziente nei primi round e poi iniziare a fare il mio lavoro“, conclude il fenomenale pugile messicano.