Equitazione, Dressage World Cup Lione 2021: Isabell Werth domina lo Short Grand Prix

Va in archivio lo Short Gran Prix della seconda tappa della Coppa del Mondo di dressage dell’equitazione, scattata oggi a Lione, in Francia: in vista del Grand Prix Freestyle che domani alle ore 16.00 chiuderà i giochi ed assegnerà altri punti nella competizione, si registra oggi una doppietta della Germania.

In testa alla graduatoria odierna infatti si trova Isabell Werth su Weihegold Old, prima con 78.421, la quale precede il connazionale Frederic Wandres su Duke of Britain FRH, secondo con 75.947, infine completa il podio la danese Nanna Skodborg Merrald su Atterupgaards Orthilia con 75.342.

CLASSIFICA SHORT GRAND PRIX LIONE 2021

1. Weihegold Old Isabell Werth GER 78.421%

2. Duke of Britain FRH Frederic Wandres GER 75.947%

3. Atterupgaards Orthilia Nanna Skodborg Merrald DEN 75.342%

4. Tarantino Carina Scholz GER 75.079%

5. Elegance Beatriz Ferrer-Salat ESP 75.026%

6. Vamos Amigos Cathrine Dufour DEN 73.895%

7. Hexagon’s Double Dutch Thamar Zweistra NED 72.474%

8. Sir Donnerhall II Old Morgan Barbançon FRA 72.079%

9. Quantico Juan Matute Guimon ESP 71.842%

10. Curiosity Antonia Ramel SWE 71.211%

11. Boston STH Denise Nekeman NED 71.079%

12. Intermezzo van het Meerdaalhof Domien Michiels BEL 70.395%

13. Actuelle de Massa Anne Sophie Serre FRA 69.605%

14. All at Once Yessin Rahmouni MAR 69.526%

15. Quartz of Jazz Marie Emilie Bretenoux FRA 68.553%

16. Silvermoons Mariechen Pierre Volla FRA 68.184%

Foto: LaPresse