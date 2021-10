Medagliere Olimpiadi Invernali 2022, le proiezioni di Gracenote. Italia dodicesima per numero di medaglie, ma con un solo oro

La stagione degli sport invernali è ormai cominciata e per tutti il grande obiettivo è rappresentato dai Giochi Olimpici di Pechino 2022, in programma dal 4 al 20 febbraio. Dopo un’edizione da record in quel di Tokyo 2021 in ambito estivo, l’Italia sogna in grande anche negli sport su neve e ghiaccio per proiettarsi nel migliore dei modi al prossimo quadriennio olimpico verso i Giochi di Milano-Cortina 2026.

Come da tradizione, è arrivata nella giornata di ieri la prima previsione elaborata da Gracenote, società statunitense che fornisce metadati e che da anni si presta a questo esercizio virtuale prima delle varie edizioni olimpiche estive ed invernali. La spedizione azzurra, secondo la prima proiezione, porterebbe a casa un bottino complessivo di 11 medaglie a Pechino 2022 con 1 oro, 5 argenti e 5 bronzi.

Nel dettaglio, l’unico successo italiano spetterebbe a Michela Moioli nello snowboardcross (sarebbe il secondo consecutivo per la campionessa olimpica in carica). Gli altri dieci podi arriverebbero da cinque sport diversi: biathlon (3 bronzi individuali Dorothea Wierer, 1 argento in staffetta), sci alpino (argento Sofia Goggia e bronzo Dominik Paris in discesa libera), sci di fondo (argento Federico Pellegrino nella sprint), short track (bronzo Arianna Fontana nei 500 metri) e snowboard (argento Roland Fischnaller nel PGS e coppia mista di cross).

L’Italia, in base a questa previsione, occuperebbe il 12° posto del medagliere secondo la concezione americana (numero totale di podi prima del valore delle medaglie) mentre sarebbe 16ma nella graduatoria usata più abitualmente. Di seguito la prima proiezione di Gracenote sul medagliere delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022:

PREVISIONI DI GRACENOTE, MEDAGLIERE OLIMPIADI INVERNALI 2022

1. Norvegia 44 medaglie (22 ori, 13 argenti,9 bronzi)

2. Russia 38 (14, 11, 13)

3. Germania 27 (11, 11, 5)

4. Stati Uniti 24 (7, 11, 6)

5. Paesi Bassi 21 (12, 6, 3)

6. Svizzera 21 (7, 6, 8)

7. Canada 21 (4, 7, 10)

8. Svezia 19 (6, 6, 7)

9. Francia 18 (4, 4, 10)

10. Austria 16 (4, 7, 5)

11. Giappone 13 (3, 4, 6)

12. Italia 11 (1, 5, 5)

*medagliere all’americana: conta il numero totale delle medaglie prima del valore

Foto: Lapresse