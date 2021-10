Billi Jean King Cup 2021, le convocate di tutte le Nazionali e la formula del torneo. Spagna senza Muguruza, assenti anche Barty e Sabalenka

Comincerà domani in Repubblica Ceca la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), il torneo femminile a squadre più importante dell’anno. Ai nastri di partenza non presenzierà purtroppo l’Italia, ma da sottolineare ancora di più è l’assenza di tantissime big del tennis mondiale (tra le prime dieci del WTA Race giocherà solo Barbora Krejcikova). Nonostante ciò, il divertimento di certo non mancherà. Andiamo a scoprire tutte le convocate dalle varie Nazionali e la formula di questo torneo.

Come detto qui sopra, il torneo con sede a Praga (nuova sede dopo la rinuncia della Federazione ungherese nel far disputare il torneo a Budapest) non vedrà al via diverse top players. Eccezion fatta per Barty (che ha concluso la stagione già a settembre per prendersi del meritato riposo) e poche altre, il motivo principale di queste defezioni è la troppa vicinanza del torneo a squadre con le WTA Finals di Guadalajara, in programma il prossimo 10 novembre (la Billie Jean King Cup terminerà invece il 6 novembre). Ecco dunque che il torneo perde inevitabilmente di qualità, ma aumenta di imprevedibilità.

Le favorite per questa competizione saranno sicuramente la Russia (anche se non sarà facile avere la meglio su Francia e Canada nel girone) e gli Stati Uniti (per loro dovrebbe esserci un girone più semplice viste le tante assenze in casa Spagna e considerata la squadra non proprio irresistibile della Slovacchia), ma occhio alle possibili minacce che potranno essere rappresentate da Australia, Germania, Svizzera e Repubblica Ceca.

LA FORMULA DEL TORNEO

Quattro gironi da tre squadre, passerà soltanto la prima di ogni gruppo che andrà così in semifinale. Le vincitrici delle semifinali si sfideranno poi per il titolo. Questa sarà la modalità di gioco: ogni match sarà composto da due sfide di singolare (al meglio dei tre set con tie-break) e da un doppio (con due set senza vantaggi e come terzo set un tiebreak a 10 punti). L’unica differenza si avrà in finale, dove l’incontro di doppio si giocherà al meglio dei tre set senza vantaggi. La finale è prevista sabato 6 novembre a partire dalle 16.

I GIRONI

Group A: France, Russia, Canada

Group B: Australia, Bielorussia, Belgio

Group C: USA, Spagna, Slovacchia

Group D: Repubblica Ceca, Germana, Svizzera

LE CONVOCATE

GRUPPO A

Francia: Alize Cornet, Caroline Garcia, Clara Burel, Fiona Ferro.

Capitano: Julien Benneteau

Canada: Rebecca Marino, Francoise Abanda, Gabriela Dabrowski, Carol Zhao.

Capitano: Sylvain Bruneau.

Russia: Anastasia Pavlyuchenkova, Daria Kasatkina, Veronika Kudermetova, Ekaterina Alexandrova, Liudmilla Samsonova.

Capitano: Igor Andreev.

GRUPPO B

Australia: Ajla Tomljanovic, Storm Sanders, Ellen Perez, Olivia Gadecki, Priscilla Hon, Daria Gavrilova.

Capitano: Alicia Molik.

Bielorussia: Aliaksandra Sasnovich, Yuliya Hatouka, Lidziya Marozava, Iryna Shymanovich, Vera Lapko.

Capitano: Tatiana Poutchek

Belgio: Elise Mertens, Greet Minnen, Ysaline Bonaventure, Kirsten Flipkens.

Capitano: Johan Van Herck

GRUPPO C

USA: Danielle Collins, Shelby Rogers, Sloane Stephens, CoCo Vandeweghe, Caroline Dolehide.

Capitano: Kathy Rinaldi

Spagna: Sara Sorribes Tormo, Nuria Parrizas Diaz, Rebeka Masarova, Aliona Bolsova, Carla Suarez Navarro.

Capitano: Anabel Medina Garrigues.

Slovacchia: Anna Karolina Schmiedlova, Kristina Kucova, Rebecca Sramkova, Viktoria Kuzmova, Tereza Mihalikova.

Capitano: Matten Liptak

GRUPPO D

Repubblica Ceca: Barbora Krejcikova, Marketa Vondrousova, Tereza Martincova, Katerina Siniakova, Lucie Hradecka.

Capitano: Petr Pala.

Svizzera: Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic, Stefanie Voegele.

Capitano: Heinz Guenthardt.

Germania: Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Anna-Lena Friedsman, Jule Niemeier, Nastasja Schunk.

Capitano: Rainer Schuettler.

Foto: LaPresse