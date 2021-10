Beach volley, World Tour Finals Cagliari. Primo sigillo per Lupo/Nicolai. Menegatti/Gottardi ko con Ross/Klinemann

Arriva al quinto tentativo la prima vittoria per il contingente azzurro alle World Tour Finals di Cagliari e porta la firma di Daniele Lupo e Paolo Nicolai che hanno superato 2-0, al secondo incontro del girone, i quarti classificati dei Giochi Olimpici di Tokyo, i lettoni Plavins/Tocs.

La coppia azzurra ha iniziato molto bene, come ieri contro gli olandesi Varenhorst/Van de Velde, aggiudicandosi senza troppi sussulti 21-16 il primo parziale. nel secondo set torna l’incubo rimonta per la coppia italiana che, sotto 15-17, non sbaglia più un colpo e piazza un break di 6-1 per il 21-18 finale che significa primo successo e un passo avanti forse decisivo per i quarti di finale.

Stasera Lupo/Nicolai saranno ancora in campo per affrontare alle 21.30 circa gli statunitensi Crabb/Gibb in un incontro anche carico di nstalgia visto che Gibb lascerà il circuito dopo questo torneo.

Niente da fare, invece, per Menegatti/Gottardi che sono state sconfitte in due set dalle campionesse olimpiche Klinemann/Ross al termine di una partita più equilibrata di quanto si potesse attendere con le statunitensi spalle al muro dopo le due sconfitte subite nella giornata di apertura del torneo. Menegatti/Gottardi hanno perso il primo set piuttosto nettamente 21-17, mentre nel secondo parziale hanno mantenuto il ritmo delle forti rivali, arrendendosi però ai vantaggi con il punteggio di 22-20. Azzurre di nuovo in campo alle 19.30 contro le russe Makroguzova/Kholomina. Alle 18.30, invece, sarà la volta di Carambula/Rossi che affrontano la coppia medaglia di bronzo a Tokyo, i qatarioti Cherif/Ahmed.

TORNEO MASCHILE

Girone A: Mol/Sorum-Rossi/Carambula 2-0 (21-19, 21-10) Brouwer/Meeuwsen-Semenov/Leshukov 1-2 (21-17, 17-21, 11-15) e Cherif/Ahmed-Semenov/Leshukov 2-0 821-14, 21-14). Mol/Sorum-Brouwer/Meeuwsen 1-2 (19-21, 25-23, 22-24). Oggi: Mol/Sorum-Semenov/Leshukov (17.30), Cherif/Ahmed-Carambula/Rossi (18.30). Domani: Carambula/Rossi-Semenov/Leshukov (13), Cherif/Ahmed-Brouwer/Meeuwsn (14), Carambula/Rossi-Brouwer/Meeuwsen (21), Cherif/Ahmed-Mol/Sorum (22).

Girone B: Lupo/Nicolai-Varenhorst/Van de Velde 1-2 (21-10, 14-21, 15-17), Crabb/Gibb-Perusic/Schweiner 0-2 (12-21, 16-21), Perusic/Schweiner-Varenhorst/Van de Velde 2-1 (27-25, 27-29, 15-10), Crabb/Gibb-Plavins/Tocs 2-0 (21-19, 21-16). Crabb/Gibb-Varenhorst/Van de Velde 0-2 (24-26, 10-21), Lupo/Nicolai-Plavins/Tocs 2-0 (21-16, 21-18). Oggi: Lupo/Nicolai-Crabb/Gibb (21.30), Plavins/Tocs-Perusic/Schweiner (22.30). Domani: Plavins/Tocs-Varenhorst/Van de Velde (17), Lupo/Nicolai-Perusic/Schweiner (18)

TORNEO FEMMINILE

Girone A: Menegatti/Gottardi-Betschart/Huberli 0-2 (16-21, 14-21), Ross/Klinemann-Borger/Sude 1-2 (20-22, 13-21, 6-15), Betschart/Huberli-Borger/Sude 2-0 (21-16, 21-14), Makroguzova/Kholomina-Ross/Klinemann 2-1 (22-24, 21-19, 15-10), Menegatti/Gottardi-Ross/Klinemann 0-2 (17-21, 20-22), Makroguzova/Kholomina-Borger/Sude 2-0 (23-21, 21-14). Oggi: Menegatti/Gottardi-Makhroguzova/Kholomina (19.30), Ross7Klinemann-Betschart/Huberli (20.30). Domani: Makroguzova/Kholomina-Betschart/Huberli (15), Menegatti/Gottardi-Borger/Sude (16)

Girone B: Pavan/Humana Paredes-Keizer/Meppelink 2-0 (21-17, 25-23), Sponcil/Claes-Vergè-Deprè/Heidrich 21 (19-21, 21-14, 15-11), Agatha/Duda-Pavan/Humana Paredes, Vergè-Deprè-Keizer/Meppelink 2-0 (21-19, 21-14). Oggi: Sponcil/Claes-Keizer/Meppelink (15.30), Agatha/Duda-Vergè-Deprè/Heidrich (16.30). Domani: Agatha/Duda-Sponcil/Claes (11), Vergè-Deprè/Heidrich-Pavan/Humana Paredes (12), Agatha/Duda-Keizer/Meppelink (19), Sponcil/Claes-Pavan/Humana Paredes (20)

Foto Fivb