Sono state ridefinite dalla FIR le date della prossima stagione sportiva di rugby femminile: il campionato 2021-2022 della Serie A inizierà il 17 ottobre, ma terminerà a marzo e non più a giugno, dato che la Nazionale non avrà bisogno della finestra di gennaio, inizialmente prevista, per partecipare al torneo mondiale di ripescaggio per la partecipazione alla Coppa del Mondo 2022, vista la qualifica diretta con la vittoria del torneo europeo ospitato a Parma. Nasce inoltre una nuova competizione, la Coppa Conference.

Di seguito quanto comunicato dalla FIR.

Serie A Femminile (17 ottobre 2021 – 13 marzo 2022)

Articolata su quattro gironi, uno Meritocratico e tre Territoriali, si disputeranno con formula all’italiana con partite di andata e ritorno tra le partecipanti di ciascun girone. Il Girone 1 Meritocratico è composto da sei squadre; i gironi 2, 3 e 4 Territoriali (due da sei squadre ed uno da cinque) sono formati su base geografica.

ACCESSO ALLA FASE FINALE

Le squadre classificatesi al 1° e 2° posto del Girone 1 Meritocratico accedono direttamente alle semifinali, mentre la 3a e la 4a classificate del Girone 1, unitamente alle due vincenti del I° turno di barrage dei gironi territoriali (2, 3 e 4) si qualificano per il II° turno di Barrage.

I TURNO BARRAGE (13 febbraio 2022, gara unica in casa della migliore classificata)

B1: 1a Class. Girone 2-3-4 vs Migliore 2a Class 2-3-4

B2: 1° Class. Girone 2-3-4 vs 1a Class Girone 2-3-4

Gli abbinamenti del I° turno di barrage saranno effettuati per vicinorietà; evitando che la migliore seconda classificata incontri la prima classificata del proprio girone.

Le Vincenti dei Barrage B1 e B2 (art.30 Reg. Att. Sportiva) passano al II° turno di barrage

II TURNO BARRAGE (20 febbraio 2022, gara unica in casa della 3a e 4a classificata del Girone 1)

B3: 3a Class. Girone 1 vs Vincente B1

B4: 4a Class. Girone 1 vs Vincente B2

Le due Vincenti del II° turno di barrage accedono alle semifinali

SEMIFINALI (06 marzo 2022, gara unica in casa della 1a e 2a Class. del Girone 1)

Semifinale 1: 1a Classificata Girone 1 vs Vincente B4

Semifinale 2: 2a Classificata Girone 1 vs Vincente B3

Le Vincenti delle Semifinali accedono alla Finale

FINALE (12/13 marzo 2022, gara unica in campo neutro)

Vincente S1 vs Vincente S2

La Vincente si aggiudica il titolo di Campione d’Italia di Serie A Femminile 2021/2022.

COPPA CONFERENCE

Partecipanti: Le quindici squadre non partecipanti alla fase finale per il Titolo di Campione d’Italia di Serie A Femminile verranno ridistribuite in quattro gironi Interregionali; tre da quattro squadre ed uno da tre squadre, formati con criterio geografico (almeno una variazione rispetto alla composizione della fase precedente). La composizione dei gironi verrà resa nota al termine della Prima Fase.

FORMULA

Si giocherà con formula all’italiana con gare di sola andata, in cui ciascuna squadra giocherà almeno una gara in casa.

DATE

13-20-27 febbraio 2022

La squadra 1a classificata di ognuno dei quattro gironi si qualificano per le semifinali della Coppa Conference, secondo il seguente schema:

SEMIFINALI

V1: 1a Classificata Girone A vs 1° Classificata Girone B

V2: 1a Classificata Girone C vs 1° Classificata Girone D

FINALE

Le Vincenti delle semifinali accedono alla Finale del 12/13 marzo 2022 (gara unica in campo neutro)

La Vincente si aggiudica la Coppa Conference di Serie A Femminile 2021/2022.

PASSAGGI TRA GIRONI

Le due squadre dei gironi territoriali, vincenti dei Barrage 1 e 2, oltre a disputare il II° turno di barrage, parteciperanno al Girone Meritocratico (Livello 1) nella stagione sportiva 2022/2023. Mentre nessuna squadra del Girone 1 Meritocratico passerà ai Gironi Territoriali nella stagione sportiva 2022/2023. Alla luce dei suddetti passaggi, nella stagione sportiva 2022/2023, il Girone Meritocratico (Livello 1) sarà formato da otto squadre.

Foto: Ettore Griffoni LPS