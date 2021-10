Beach volley, quante novità in casa Italia. Calì con la Nazionale, Matteo Varnier resta in azzurro. Lequaglie per Lupo

In attesa del Consiglio federale in programma questa settimana sono in arrivo tante novità per il futuro del beach volley azzurro. Alcune sono già in atto, altre attendono solo l’ufficialità e riguardano sia il settore maschile che quello femminile con tutte le caselle che si vanno riempiendo dopo settimane di incertezza e di voci incontrollate.

Sia in campo femminile che in quello maschile è in atto una vera e propria rivoluzione a livello di coppie federali con tantissime novità in arrivo. Partiamo una volta tanto dal settore femminile dove l’arrivo più importante dovrebbe essere quello di Marco Solustri come nuovo direttore tecnico. Non faranno più parte del team azzurro Sara Breidenbach e Chiara They, mentre è in arrivo (è già a Formia) Valentina Calì, una delle grandi protagoniste del campionato italiano che vestirà la casacca azzurra, assieme al gruppo di giovani che già faceva parte del team lo scorso anno, Aurora Mattavelli e Margherita Tega, oltre a Valentina Gottardi che sarà la nuova compagna di Marta Menegatti con la guida di Caterina De Marinis. Resta da vedere se sarà inserita in questo gruppo una quarta giocatrice (è probabile) per formare una doppia coppia.

Dovrebbe restare invariato, invece, il team di Vigna di Valle con Fabrizio Magi alla guida di Margherita Bianchin e Claudia Scampoli, che sono in partenza per il Brasile dove sono state ammesse al tabellone principale del torneo 4 stelle (l’ultimo con questa dicitura) di Itapema. Al Campionato del Mondo Under 19 parteciperanno a inizio dicembre in Thailandia a Roi Et Tega e Gottardi.

In campo maschile è in arrivo qualche importante cambiamento, rispetto alle ultime indiscrezioni, dal punto di vista tecnico. Le due coppie azzurre di punta saranno di stanza a Pescara ma avranno due guide tecniche diverse: Paolo Nicolai e Samuele Cottafava saranno allenati da Simone Di Tommaso, mentre Windisch/Dal Corso dovrebbero essere seguiti da Matteo Varnier, ex tecnico di Lupo/Nicolai, che dunque rinuncerebbe all’incarico offertogli da Lupo e Ranghieri per continuare a lavorare in Federazione.

Daniele Lupo e Alex Ranghieri al momento si stanno allenando al circolo Aniene con lo staff di IBeach alla guida di Dionisio Lequaglie che potrebbe dunque diventare il loro nuovo allenatore, con Fosco Cicola come assistente. A livello giovanile si punta forte sulla coppia medaglia di bronzo europea formata da Hanni e Fusco che, con la guida di Ettore Marcovecchio, parteciperà ai Mondiali Under 19 di Roi Et in Thailandia a dicembre. Resta tutto invariato, invece, in casa Rossi/Carambula che saranno sempre allenati da Andrea Raffaelli e, almeno inizialmente, saranno gli unici a poter partecipare ai tornei Elite 16.