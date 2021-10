Nessun problema all’esordio in EuroCup 2021-2022 per la Virtus Segafredo Bologna. Debutta il nuovo format, e le V nere si presentano con la netta vittoria sul parquet del Frutti Extra Bursaspor con il punteggio di 83-101. Sette gli uomini in doppia cifra per la squadra di Sergio Scariolo, che ha 18 punti da Kevin Hervey, 15 di Marco Belinelli, 12 di Isaia Cordinier e Amar Alibegovic, 11 di Amedeo Tessitori e JaKarr Sampson e 10 con 7 assist di Alessandro Pajola. Dall’altra parte Dusan Alimpijevic raccoglie 15 punti da Allerik Freeman, 13 da David Dudzinski, 12 da Egemen Guven e 11 da Omer Utku Al e Onuralp Bitim.

Pronti via, ed è subito asse Pajola-Belinelli, con Teodosic, Mannion e Jaiteh assenti: 4-9 Bologna, che diventa 4-11 con un’altra coppia di punti di Weems. Bitim e poi Dudzinski da tre cercano di tenere il passo per i padroni di casa, ma arriva un’altra accelerazione a trazione Belinelli-Alibegovic che vale il parziale di 2-11 che significa 14-26. Viene respinta una fiammata di Guven e dell’ex Reggio Emilia Needham, Cordinier si presenta con i tre punti del 21-31 alla prima sirena.

Il francese, ultimo arrivato in casa bianconera, continua con un gioco da quattro punti, ma è vicino a canestro che la coppia Alibegovic-Tessitori crea enormi grattacapi al club turco: 24-42 dopo neanche 13 minuti. A intermittenza, ma riuscendo in qualche modo a creare qualche (molto relativa) difficoltà in più all’attacco virtussino, il Bursaspor recupera con la coppia Guven-Freeman. Serve una gran prestazione offensiva per tenere il passo degli ospiti, e fino al 48-57 dell’intervallo la squadra di casa ci riesce.

Il minimo svantaggio (50-57) lo firma al rientro un più che valido Dudzinski, ma a quel punto inizia tra punti e assist lo show di Pajola: lo seguono Belinelli e Hervey e per il Bursaspor si fa notte. Anche Sampson fa il suo, e il divario si avvicina moltissimo alle 20 lunghezze con gli americani della formazione che fa base a Bursa unici in grado di mostrare una parvenza di tenuta del ritmo bolognese. All’inizio dell’ultimo quarto è 66-81.

La Virtus semplicemente non si ferma più, controllando la situazione in maniera del tutto agevole. A 5′ dalla fine con Alibegovic vengono superati i 20 punti di vantaggio (72-93), ed è ancora il figlio di Teo, sempre più importante per le sue capacità tecniche nelle trame di Scariolo, a sorpassare quota 100. Le V nere, in questo modo, tornano a Bologna con un primo successo importante non tanto per il passaggio del turno (che è tutto fuorché un problema, dato che vanno avanti in 8 su 10 nel girone), ma offre la misura di chi cercherà il primo posto per avere il fattore campo lungo tutta la fase a eliminazione diretta.

FRUTTI EXTRA BURSASPOR-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 83-101 (21-31, 48-57, 66-81)

BURSASPOR – Freeman 15, Dudzinski 13, Guven 12, Bitim 11, Al 14, Hayes 7, Needham 6, Andrews 3, Turen 2, Selcuk, Sezgun ne, Ozalp ne. All. Alimpijevic

BOLOGNA – Hervey 18, Belinelli 15, Alibegovic 14, Cordinier 12, Sampson 11, Tessitori 11, Pajola 10, Weems 6, Alexander 4 , Ruzzier, Ceron ne. All. Scariolo

Credit: Ciamillo