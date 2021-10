Basket: Varese, aria pesante dentro e fuori dal campo

Non si può certo dire che a Varese la giornata di oggi sia stata particolarmente semplice su qualsiasi fronte possibile e immaginabile. Ed è anche difficile definire un piano principale di ciò che sta evolvendo dalle parti dell’Enerxenia Arena, con l’Openjobmetis che è in grande difficoltà sia per l’ultimo posto in classifica che per le modalità di alcune sconfitte, tra cui l’ultima, pesantissima contro Reggio Emilia.

A seguito di questo evento nefasto, il GM Andrea Conti ha rassegnato in maniera immediata le dimissioni, valutate e poi accettate dal club. Sono poi arrivate oggi le bordate a mezzo stampa (Varese Noi) di Attilio Caja, oggi coach reggiano, che non le ha mandate a dire all’ormai ex facente parte dello staff biancorosso: “Quando si cercò di prendere Jason Rich, e il signor Conti mi disse che era fuori budget per 20.000 dollari, io rinunciai a 10.000 netti del mio stipendio pur di averlo. Quando lo dissi al mio procuratore, mi disse che ero matto. Dopodiché, con l’etica del signor Conti, Rich non è arrivato, ma i soldi non me li ha dati lo stesso”.

Il racconto sfocia anche nelle ragioni dell’addio all’Openjobmetis, in piena Supercoppa 2020: Caja narra di una diversità totale di vedute che sfociava molto spesso, soprattutto in caso di sconfitte, in scontri a scena aperta, finanche nell’ufficio dello stesso allenatore. E qui un’altra accusa forte: “Ha usato Luis Scola per i suoi interessi. Non aveva la forza e il curriculum per creare problemi a me. Lo ha usato per far avere problemi a me in società“. E sull’esonero: “Vengo a saperne alle 4 del pomeriggio, in casa. Decido di sentire Conti sull’ultima gara. Mi risponde, e me lo dice lui. E se non l’avessi chiamato io? Dopo due minuti la notizia era già sui siti“. E infine su Massimo Bulleri, suo successore: “Io non lo rispetto e lui non rispetta me. Lui parla male di me in giro, e io non parlo bene di lui. E che devo fare, gli devo dare poi la mano? Ma che, siamo al festival dell’ipocrisia?“. Bulleri, è notizia delle scorse ore, ha preso il posto di Fabio Corbani sulla panchina di Orzinuovi, in A2.

Pronta la risposta di Conti, affidata alle pagine del sito di settore Sportando e di cui viene qui riportata una parte: “Il Signor Caja ha perso l’ennesima occasione di essere un signore, il quale non è. Una persona che fa dell’insulto e della mancanza di rispetto il suo mantra quotidiano, una persona che parla male di tutti a prescindere o parla bene solo quando gli conviene. C’è una lunga lista di giocatori persi in questi anni perché non volevano più essere allenati da lui o non presi perché i giocatori tra loro si parlano, giocatori che ci hanno chiesto di essere ceduti a stagione in corso, assistenti allenatori mortificati e trattati male“. Seguono diversi dettagli, compresa la sua versione dei fatti in merito al post-gara con Cantù, quello dell’esonero, rivelando anche un particolare: “Ricevette anche una denuncia che perse in arbitrato con testimonianze depositate da parte mia e dei presenti“.

Ma un elemento legato a Scola e Conti c’è, per La Prealpina: la divisione sul problema Elijah Wilson. Sarebbe stato l’argentino, ora passato al ruolo di amministratore delegato, a negare il taglio del giocatore americano: al suo posto, nei piani tecnici, sarebbe dovuto arrivare Filip Kruslin, visto a Sassari nella passata stagione. E proprio Scola sembra destinato a prendere in mano l’area tecnica dopo le dimissioni di Conti.

Non è però finita qui: nel secondo quarto della partita di domenica la sostituzione di John Egbunu nel secondo quarto ha provocato, nel centro, uno sfogo non di poco conto che sembrerebbe legato allo status di leader della squadra di Alessandro Gentile, cosa che non sembra essere particolarmente “gradita” dalla squadra. In tutto ciò, secondo La Gazzetta dello Sport, la panchina di Adriano Vertemati starebbe seriamente traballando: in caso di altra e pesante sconfitta domenica sera, in quel di Treviso, sarebbe già pronto Sergio Hernandez per la sostituzione: si tratta dell’ex coach dell’Argentina, che portò al bronzo olimpico nel 2008. In campo verrebbe a quel punto dato in arrivo Patricio Garino, attualmente al Nanterre.

Credit: Ciamillo