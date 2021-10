Basket, Serie A Femminile: Schio ospita Broni, Campobasso riceve Lucca. Reyer Venezia-Virtus Bologna il big match

Prosegue senza sosta la Serie A di basket femminile. E’ in programma questo fine settimana (30-31 ottobre) infatti la quinta giornata della massima competizione della palla a spicchi rosa. Il big match di questo turno è sicuramente quello in programma domenica al Taliercio tra la Reyer Venezia e la Virtus Bologna (remake della semifinale di Supercoppa Italiana di alcune settimane fa con le veneziane che in quell’occasione prevalsero sulle bolognesi per 69-61, perdendo poi in finale nel derby veneto contro la Famila Schio). Entrambe le compagini vogliono riscattare le sconfitte europee di pochi giorni fa (contro il TTT Riga per Venezia in Eurolega, contro il Roche Vendee in EuroCup per Bologna). Le oro-granata (che potranno contare anche sulla stella Astou Ndour-Fall, atterrata giusto oggi all’Aeroporto “Marco Polo” di Venezia e fresca di titolo WNBA con le Chicago Sky) guidano la classifica insieme a Schio e Campobasso con quattro vittorie in altrettante giornate, mentre le bianconere hanno perso solo una volta contro le molisane nel terzo turno (61-70).

La Famila Schio ospita invece le piemontesi di Broni. Le vicentine arrivano al match di domani sera del Palalomare dopo la terza sconfitta subita in Eurolega per mano delle polacche del Gdynia (71-67), provando però a mantenere l’imbattibilità in campionato (4/4). Le piemontesi, invece, si presentano a questa sfida forti del successo maturato contro Lucca nella scorsa giornata (56-48). Alla compagine toscana l’arduo compito di affrontare l’altra capolista ovvero Campobasso, con le molisane che condivido la vetta della classifica e l’imbattibilità con Schio e Venezia.

E’ ancora alla ricerca del primo successo in questa Serie A Empoli, che ospita le ragazze di San Giovanni (2-2 il record per le lombarde). Completano infine il quadro di questa quinta giornata Costa Masnaga-Faenza (entrambe in cerca di riscatto dopo la sconfitta nel turno precedente, rispettivamente contro Schio e San Giovanni) e San Martino di Lupari-Moncalieri (padovane vittoriose sul fanalino di coda Empoli, mentre le piemontesi hanno perso contro la Virtus Bologna nell’ultima giornata disputata).

Rinviata a data da destinarsi, invece, la sfida tra Dinamo Sassari e Passalacqua Ragusa (in programma domani sera alle 20:30). Come si legge in un comunicato stampa pubblicato oggi pomeriggio dalla Lega Basket Femminile, la partita non si disputerà a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito in questi giorni la Sicilia.

IL PROGRAMMA DELLA QUINTA GIORNATA

Sabato 30 Ottobre

ore 19:00 Schio-Broni

Domenica 31 Ottobre

ore 18:00 Costa Masnaga-Faenza

ore 18:00 Empoli-San Giovanni

ore 18:00 Campobasso-Lucca

ore 18:00 San Martino di Lupari-Moncalieri

ore 18:00 Reyer Venezia-Virtus Bologna

Rinviata a data da destinarsi: Dinamo Sassari-Ragusa

Credit: Ciamillo