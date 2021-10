Basket, Serie A 2021-2022: Milano-Sassari big match di giornata, pericolo Tortona per la Virtus

Si disputa questo weekend la sesta giornata del massimo campionato italiano di basket e l’Olimpia Milano è l’unica squadra ancora imbattuta che tra le mura amiche proverà a confermare questo record. Ma alle sue spalle c’è chi aspetta un passo falso per accorciare la classifica.

Si inizia domani, sabato 30 ottobre, alle 19.30 a Brindisi, dove l’Happy Casa ospita l’Umana Reyer Venezia in un match molto atteso. I pugliesi sono alle spalle di Milano e vogliono sfruttare il fattore campo per restare in scia ai ragazzi di Messina, ma dall’altra parte c’è una Venezia che è virtualmente fuori dalla zona playoff e vuole vincere per tornare a correre.

Alle 20, invece, sfida molto interessante a Tortona, dove la Bertam Derthona ospita la Virtus Segafredo Bologna. I padroni di casa, neopromossi, sono una delle sorprese di stagioni con due vittorie all’attivo e sognano il colpaccio contro la squadra di Scariolo, rimasta bruciata dal ko sorprendente lo scorso weekend contro l’altra neopromossa Napoli. Sempre sabato, infine, in campo proprio il Gevi Napoli che va a far visita all’Allianz Trieste. I padroni di casa sono ormai una bella realtà della Serie A, con tre vittorie, e hanno la chance di confermarsi nella zona alta della classifica, mentre i partenopei vogliono un’altra vittoria per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica e provare a sognare in grande.

Domenica, invece, si inizia alle 12.00 da Reggio Emilia, dove l’Unahotels ospita la Vanoli Cremona. Gli emiliani hanno sei punti e vogliono continuare la loro corsa verso i playoff sospinti da un ottimo Cinciarini; i lombardi, invece, vogliono sbloccarsi per iniziare a puntare alle zone alte della classifica. Alle 17, come detto, big match di giornata al Forum d’Assago, dove l’A|X Armani Exchange Milano ospita il Banco di Sardegna Sassari. Milano è imbattuta e vuole continuare il percorso netto fin qui fatto, mentre dall’altra parte ci sono i sardi che attualmente sono quarti con tre vittorie e una vittoria a Milano darebbe una forte spinta anche psicologica alla squadra nella corsa playoff.

Servono punti salvezza a Brescia, dove la Germani ospita la Fortitudo Kigili Bologna, con gli emiliani ultimi con solo due punti, cioè quelli di svantaggio dai bresciani. Vincere significa togliersi dalle sabbie mobili per entrambe, perdere vuol dire iniziare a guardare con forte preoccupazione alla stagione. Alle 18 scende in campo un’altra formazione in crisi in questo avvio di stagione, cioè quel Carpegna Prosciutto Pesaro ultima e che ospita la Dolomiti Energia Trentino, che ha due punti in più in classifica. Infine, la Nutribullet Treviso punta a confermarsi nella parte alta della classifica e ne ha la chance contro una Openjobsmetis Varese ultima e con lo spogliatoio in subbuglio.

Credits: Ciamillo