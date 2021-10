Basket femminile, Serie A1 2021-2022: rinviata Sassari-Ragusa, siciliane bloccate dal maltempo

Con un comunicato rilasciato poche decine di minuti fa, la Lega Basket Femminile ha disposto il rinvio dell’incontro valido per la quinta giornata di Serie A1 2021-2022 tra Banco di Sardegna Sassari e Passalacqua Ragusa, originariamente programmato per domani alle ore 20:30. Non si conosce la data del recupero.

Il rinvio è stato chiesto dalla Virtus Eirene, che si è trovata coinvolta nelle problematiche legate alla grave ondata di maltempo in Sicilia. Questo impedisce alla squadra di partire da Catania, fatto che ha portato la società ad attivare la richiesta di rinvio, accolta dalla LBF.

Ieri era stato annunciato l’anticipo di Famila Schio-Costruzioni Italia Broni, portata a domani alle ore 19:00 a differenza della collocazione domenicale originaria. Sarà dunque questa l’unica partita di scena nel sabato di A1 femminile.

Sassari, che arriva da una sconfitta per 61-122 in EuroCup contro le forti francesi del Tango Bourges, si trova nel gruppo a due punti in classifica dopo quattro giornate; Ragusa, invece, è al quarto posto a quota 6 insieme alla Virtus Bologna.

Credit: Ciamillo