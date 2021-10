Basket, Serie A 2021-2022: derby lombardo tra Milano e Varese, Venezia-Virtus Bologna il big match

Prosegue senza sosta la regular season della Serie A di basket. Sono in programma già stasera due anticipi per la terza giornata, che proseguirà domani domenica 10 ottobre con i restanti match, alcuni dei quali sicuramente interessanti.

Ad inaugurare il turno sarà la sfida tra la Dolomiti Energia Trentino e la Vanoli Cremona (19:00). I padroni di casa continuano la ricerca della prima vittoria in questa stagione 2021-2022 (ancora a zero tra la fase a gironi della Supercoppa Italiana e le prime due giornate di campionato, dove però Trento ha incrociato le due corazzate Virtus Bologna ed Olimpia Milano). Coach Molin sta lavorando duramente in palestra con i suoi ragazzi, per provare a scuoterli e trovare un successo che darebbe sicuramente morale. La Vanoli Cremona, invece, arriva al match della BLM Group Arena dopo una sconfitta al debutto in campionato (contro la Reyer Venezia) ed una vittoria sulla Fortitudo Bologna una settimana fa. Il secondo match del sabato sera vede sfidarsi la Bertram Derthona Tortona e la Happy Casa Brindisi (20:00). I piemontesi sono motivati dal primo successo nella massima serie maturato nello scorso turno ai danni della Germani Brescia, provando ad affermarsi di fronte al pubblico del PalaFerraris di Casale Monferrato. Brindisi, dopo l’ottima vittoria contro la Dinamo Sassari di una settimana fa, vuole riscattare la brutta figura rimediata mercoledì in Basketball Champions League (sconfitta sonora in casa per 61-88 contro gli israeliani dell’Hapoel Holon). Dal punto di vista personale, cerca riscatto in primis Rapahel Gaspardo: il giocatore italiano, dopo i 29 punti segnati contro Sassari, ha risentito della prestazione opaca della squadra nel turno di Coppa, segnando solo 4 punti.

Primo match in programma nella domenica pomeriggio, alle ore 17:00, il derby lombardo tra l’Openjobmetis Varese e l’Olimpia Milano (una partita che diversi anni fa rappresentava spesso l’atto conclusivo per l’assegnazione dello Scudetto). I padroni di casa vogliono rifarsi subito dopo la pesante sconfitta patita nella scorsa giornata contro la Virtus Bologna (97-56). L’Olimpia Milano, invece, vuole proseguire il trend positivo in campionato e fare tre su tre, dopo le vittorie contro Napoli e Trento nei turni precedenti e le ottime prestazioni fornite in Eurolega dalla squadra di Ettore Messina (trascinata come sempre dalle sue stelle Shavon Shields, Kyle Hines e Sergio Rodriguez). Varese però tenterà sicuramente il colpaccio, provando a conquistare un match che ha sempre un sapore speciale, soprattutto per l’ex di turno Alessandro Gentile. L’ala azzurra si è ben inserita nel sistema di gioco di Coach Vertemati, con 13.5 punti di media in campionato e 17.8 in Supercoppa Italiana.

Ed eccoci poi al big match di questa giornata: Reyer Venezia-Virtus Bologna (17:30). Le due compagini si ritrovano di fronte a poche settimane di distanza dall’ultima sfida della semifinale di Supercoppa italiana, quando a trionfare furono gli uomini di coach Scariolo per 72-71 (alzando poi il trofeo). Gli oro-granata vogliono cancellare la sconfitta nel derby veneto contro Treviso (80-76), rialzando prontamente la testa e provando a dare un primo dispiacere alla compagine felsinea che non conosce sconfitta tra la coda della stagione 2020-2021 (conclusa con la vittoria dello Scudetto) e l’inizio di quella in corso (vittoria della Supercoppa Italiana e 2/2 nelle prime uscite di campionato). C’è molta curiosità per vedere il nuovo acquisto virtussino Isaïa Cordinier, mentre si aspetta ancora il rientro di Nico Mannion. Coach Scariolo può contare sicuramente su un roster completo, che gli consente di trovare diverse soluzioni anche a partita in corso e contro avversarie del calibro della Reyer Venezia.

Il programma della terza giornata prevede poi gli altri match che chiuderanno questa domenica cestistica: Sassari-Reggio Emilia, Napoli-Treviso, Trieste-Brescia e Fortitudo Bologna-Pesaro. La Dinamo vuole ritrovare la vittoria dopo le ultime prestazioni negative fornite in campionato contro Brindisi ed in Champions League contro i tedeschi del MHP Riesen Ludwigsburg. Gli emiliani di coach Caja, invece, arrivano al confronto del PalaSerradimigni forti di due successi in campionato contro Fortitudo Bologna e Napoli. Proprio i napoletani sfidano Treviso nel match del PalaBarbuto delle 18:30, alla ricerca della prima affermazione nella massima serie della palla a spicchi. Di contro, la squadra di Coach Menetti vuole proseguire il trend positivo, fortificata anche dal successo in ambito europeo contro il VEF Riga di martedì sera. L’Allianz Dome di Trieste, invece, sarà teatro della sfida tra i padroni di casa e la Germani Brescia. Adrian Banks e soci vogliono ritornare al successo dopo la battuta d’arresto di mercoledì contro Pesaro (74-61). Anche Brescia cerca un successo che darebbe una svolta a stagione e classifica, dopo aver subito due sconfitte nelle giornate fin qui disputate (rispettivamente contro Varese e Tortona). Nel posticipo del PalaDozza di Bologna, infine, la Fortitudo vuole regalare la prima vittoria a coach Antimo Martino dopo il suo ritorno sulla panchina della Effe. La Carpegna Pesaro, invece, prova a fare il bis dopo l’affermazione su Trieste di pochi giorni fa, grazie anche alla doppia doppia di Tyrique Jones (24 punti, con 11/11 da due e 2/2 ai liberi).

Credit: Ciamillo