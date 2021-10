A distanza di due settimane dalla prima giornata, Treviso ritorna in campo per la seconda partita del girone D della Basketball Champions League. La compagine veneta ha iniziato nel migliore dei modi la competizione continentale organizzata dalla FIBA, battendo al PalaVerde di Villorba i lettoni del VEF Riga (91-85). Nel turno europeo di questa settimana i trevigiani volano ad Atene per sfidare l’AEK (gli ateniesi hanno vinto la Champions League nel 2017/2018). I greci cercano invece la prima vittoria in questa stagione europea, dopo aver perso in trasferta il primo match contro gli ungheresi del Falco Szombathely (83-78).

La Nutribullet vuole quindi confermarsi in ambito continentale, dopo aver iniziato il percorso nel migliore dei modi. Per farlo, la squadra di coach Menetti deve ripartire dall’ottima prestazione fornita nel match del PalaVerde contro i lettoni, dove ha reagito prontamente al tentativo di fuga iniziale degli avversari grazie alle giocate di Dimsa e Akele. La guardia lituana e il giovane centro italiano sono stati ben supportati in cabina di regia da Russell, col play americano che viaggia ad una media di 12.5 punti in Campionato. In difesa coach Menetti può contare sulla fisicità di Henry Sims, con il centro americano nativo di Baltimora che fa prevalere i suoi 208 cm di altezza (e 112 kg) sotto canestro, su entrambi i lati del campo. Sims viaggia ad una media di 8.5 punti e 7.8 rimbalzi a partita in Serie A: questi numeri definiscono la dimensione a tutto tondo del classe 1990, in grado di dare il suo contributo sia in difesa ma anche in attacco.

Da segnalare anche l’ottimo apporto di Giordano Bortolani (12 punti di media per la guardia classe 2000 arriva quest’anno dalla Germani Brescia), che si sta inserendo sempre di più nelle rotazioni di coach Menetti. Il pacchetto guardie di Treviso può contare, inoltre, anche sul polacco MIchal Sokolowski, che viaggia a 10.5 punti di media in campionato (con un season-high nei 17 punti messi a referto contro Tortona nella prima giornata di Serie A; in Champions, invece, il classe 1992 ha chiuso con 14 punti, un ottimo biglietto da visita).

L’AEK Atene, come già detto, è alla ricerca della prima vittoria stagionale in Champions League. La compagine greca (che ha concluso al terzo posto la serie play-off 2021/2022) e guidata in panchina da coach Dedas (arrivato quest’anno sulla panchina greca) ha in Nikos Pappas e Braian Angola i suoi migliori terminali in attacco. Il greco ha concluso la sfida in terra ungherese con 20 punti a referto, mentre il colombiano ha segnato 17 punti. Entrambe le guardie tiratrici dell’AEK sono ben supportate in regia dallo spagnolo Quino Colom (accasatosi all’AEK dopo aver militato nel Baskonia, nella Stella Rossa di Belgrado e nel Valencia nelle ultime stagioni, disputando anche l’Eurolega), autore di ben 8 assist nella prima uscita europea. Da segnalare, tra le fila dell’AEK Atene, anche alcune conoscenze del basket italiano: Eric Griffin, che ha disputato alcuni mesi a Reggio Emilia; e Stefan Jelovac, che ha all’attivo una stagione (2012/2013) alla Juve Caserta.

Sul fronte campionato, invece, le ultime due giornate sono state avare di successi per i ragazzi di Coach Menetti: sconfitta contro Napoli (82-70) al PalaBarbuto e battuta d’arresto in casa contro la Dinamo Sassari nel lunch match di ieri (64-71). Treviso ha però tutte le carte in regola per rifarsi prontamente in Serie A, essendo annoverata tra le squadre in lizza per l’accesso alla post-season. Per quanto riguarda l’AEK Atene, invece, il bilancio nella Basket League greca è di una vittoria (73-69 contro il Larisa) ed una sconfitta (103-78 contro l’Olympiacos Pireo).

Credit: Ciamillo