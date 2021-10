Basket, Serie A: Treviso batte nettamente Varese e aggancia la Virtus Bologna al terzo posto

È la Nutribullet Treviso a vincere il posticipo della sesta giornata di Serie A di basket. I veneti battono nettamente al PalaVerde l’Openjobmetis Varese per 96-78, grazie ad un secondo tempo strepitoso (dopo che i primi due quarti si erano conclusi in perfetta parità: 44-44). I lombardi hanno provato a rimanere in scia per quanto possibile (aggrappandosi alle giocate di Alessandro Gentile e alle triple di Anthony Beane), salvo subire l’urto trevigiano nel terzo quarto e non riuscire più a ricucire lo strappo (risalendo al massimo fino al -7 nell’ultimo parziale). Con questo successo i veneti agganciano al terzo posto la Virtus Bologna a quota 8 punti (4-2), mentre Varese rimane ferma in fondo alla classifica (2 punti) con una sola vittoria all’attivo insieme a Pesaro e Fortitudo Bologna.

Top scorer tra i padroni di casa Russell con 23 punti e Nicola Akele con 19 punti, mentre chiudono in doppia cifra anche Dimsa (18 punti), Sims (16 punti) e Sokolowski (15 punti). Ai lombardi non bastano i 20 punti di Anthony Beane, i 17 di Alessandro Gentile e i 16 di Jalen Jones.

Varese che non può contare sulle assenze dovute alle positività al COVID riscontrate nelle scorse ore: Wilson ed Egbunu in campo e coach Vertemati in panchina (lo sostituisce l’assistente Cavazzana). Per Treviso, invece, è ancora assente il capitano Matteo Imbrò (che continua il percorso di recupero dall’infortunio al gomito).

Inizio di partita molto equilibrato e movimentato, con entrambe le squadre che giocano a viso aperto. Il primo canestro del match è di Jalen Jones dopo nemmeno un minuto dalla palla a due (0-2, -9’09”), a cui risponde prontamente Sims (2-2). Si lotta punto a punto, finché Varese non trova il primo mini-break del match (5-12, -5’23”): coach Menetti ferma tutto e chiama time-out. I padroni di casa escono benissimo dal minuto di sospensione piazzando subito un parziale di 7-0, che gli consente di impattare nel punteggio (12-12). Pronta reazione da parte di Varese: due triple consecutive di Beane e Gentile, insieme ad un contropiede di Giovanni De Nicolao, consentono agli ospiti di andare a +6 (14-20, -2’06”). Sorokas penetra e prende l’ascensore per una schiacciata pazzesca (14-22). Sale sugli scudi l’ex di turno Dimsa, con 6 punti consecutivi che valgono il -5 per la Nutribullet (21-25, -51”). Le difese sono molto ‘pulite’, con nessun delle due squadre che ha esaurito il bonus nei primi dieci minuti di gioco. Beane piazza la tripla del +7 (21-28, 9 punti e 3/3 dall’arco per l’americano), ma è ancora il lituano di Treviso a rispondere con la stessa moneta (24-28). La penetrazione di Alessandro Gentile chiude il primo quarto, con gli ospiti in vantaggio di sei lunghezze (24-30).

E’ ancora il numero 5 di Varese ad aprire le marcature del secondo quarto, mandando a bersaglio i due liberi a disposizione (24-32, 11 punti per il fratello di Stefano). Un 2+1 di Jones dà il massimo vantaggio ai biancorossi (24-35, +11). Segna ancora Akele, col taglio che vale il -9 Treviso (26-35, -8’10”). Bortolani pesca Sokolowski dall’arco per il -6 Treviso (29-35): l’assistente di Vertemati capisce il momento e ferma tutto chiamando time-out. I lombardi trovano un canestro con Jones che gli consente di tornare a +8 (29-37). Dimsa trova la penetrazione che gli vale la doppia cifra (11 punti) e il -7 Treviso (31-38), ma poco dopo De Nicolao trova la tripla per il +10 Varese (31-41, -4’45”). Akele manda a bersaglio il jumper del -8 (33-41). Il match continua a mantenere un’intensità elevata da entrambe le parti, con le due squadre che non si tirano indietro in nessuna occasione. Sokolowki spara da lontano la tripla del -4 (40-44): l’inerzia del match è ora in favore dei padroni di casa, con Akele che trova la schiacciata del –2 (42-44). Cavazzana e Serravalli non ci sta e chiama time-out per parlarci sopra. Ma è ancora il centro azzurro a trovare il tiro che consente a Treviso di pareggiare il punteggio (44-44, 13 punti per il numero 45 trevigiano). Il tentativo a fil di sirena di Alessandro Gentile si ferma sul ferro, con le squadre che vanno negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul 44-44.

Terzo quarto che si apre con un break micidiale di 6-0 per Treviso grazie a due triple consecutive di Russel e Sokolowski, che vale il primo vantaggio del match in favore degli uomini di coach Menetti (50-44). Varese reagisce prontamente con un contro-break di 4-0, frutto di due tiri in sospensione di Kell e Sorokas (50-48). Si continua a segnare apertamente su entrambi i lati del campo. Trova due canestri consecutivi Nicola Akele per il nuovo +6 di Treviso (54-50, -7’20”). Alessandro Gentile manda a bersaglio per il -4 (54-50, -6’43”), mentre Sokolowski trova la bomba del +7 (57-50 e 12 punti per il lituano) a cui risponde subito Beane risponde subito per il -5 (57-52). I due liberi di Sims valgono il massimo vantaggio per Treviso (61-54, -3’53”), mentre Russell manda a bersaglio dall’arco poco dopo (64-55, -2’49”). Si fa rivedere Dimsa, che trova la bomba dall’arco per il +12 Treviso (67-55, 16 punti per l’ala lituana). Una penetrazione di Russell consente ai padroni di casa di aumentare il vantaggio fino al +14 (69-55), a cui risponde subito Sorokas (69-57, -1’14”). Nicola Akele trova il 19° punto personale dall’angolo (71-57). La preghiera di Russell non trova il ferro, con Treviso che chiude avanti di 12 punti (71-59) dopo trenta minuti, grazie ad un terzo quarto da 27-15.

Si iscrive a referto anche Giordano Bortolani, con la tripla del massimo vantaggio trevigiano (74-59, +15) che inaugura l’ultimo quarto di gioco. Gli risponde con la stessa moneta Giancarlo Ferrero, insieme al libero aggiuntivo (74-63. -8’42”). I padroni di casa provano a mantenere l’importante vantaggio, mentre gli ospiti cercano una reazione per rientrare in partita dopo un terzo quarto in cui è calato anche il riferimento Alessandro Gentile. E’ ancora Bortolani a trovare il canestro per il +13 (76-63, -8’13”), mentre ritrova il canestro proprio il numero 5 di Varese (76-65, -7’41”). L’inerzia del match ora è in favore dei lombardi, che grazie a Jones e Beane risale fino al -7 (76-71, -5’45”). Ci pensa però Sokolowski a trovare la tripla che rimette 8 punti tra le due squadre (79-71, -5’16”), con Varese che chiama immediatamente time-out. Sims trova la segnatura del nuovo vantaggio in doppia cifra per Treviso (81-71, -4’57”), con i padroni di casa ritrovano il pallino del gioco e riprendono a macinare punti, grazie a due canestri consecutivi – Sims col 2+1 – per il +15 (86-71, -4’00”): i lombardi sono costretti a fermare di nuovo tutto per il minuto di sospensione. Un altro canestro di Sims vale il +16 (88-71, -3’20”), mentre Sorokas manda a bersaglio lo jump-shot del -15 (88-73, -3’08”). Treviso continua a spingere sull’acceleratore, volando anche a +19 col contropiede di Russell (92-73, -2’14”). I due canestri di Beane e di Casarin fissano il punteggio finale sul 96-78 con cui la compagine di coach Menetti conquista la vittoria nel posticipo della sesta giornata di Serie A di basket.

IL TABELLINO DEL MATCH

NUTRIBULLET TREVISO-OPENJOBMETIS VARESE 96-78 (24-30, 20-14, 27-15, 25-19)

Treviso: Faggian, Vettori, Bortolani 5, Casarin 2, Chilo, Russell 21, Sims 16, Sokolowski 15, Dimsa 18, Jones, Akele 19.

Varese: Kell 3, Beane 20, Sorokas 11, Virginio, Jones 16, A. Gentile 17, Amato, G. De Nicolao 7, Ferrero 4.

Credit: Ciamillo