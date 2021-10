Basket: Olimpia Milano incontenibile, anche il Maccabi cade al Forum di Assago in Eurolega 2021-2022

Terza vittoria su tre impegni di Eurolega per l’Olimpia Milano. L’A|X Armani Exchange domina, in tutti i sensi, al Mediolanum Forum di Assago contro il Maccabi Tel Aviv sponsorizzato Playtika: 83-72 il punteggio finale a favore degli uomini di Ettore Messina, che ancora una volta si rendono grandissimi protagonisti sul fronte difensivo con licenza di creare ottimo basket anche in attacco. 17 i punti di Devon Hall, 16 quelli di Dinos Mitoglou, 10 quelli di Malcolm Delaney in una notte nella quale chiunque entra va a segno. Per il Maccabi di Ioannis Sfairopoulos 19 di Derrick Williams, 16 dell’ex James Nunnally e 13 di Jalen Reynolds.

Le prime fasi della sfida vanno avanti nell’equilibrio più totale, con Nunnally che è difficile da contenere, ma l’Olimpia trova diversi protagonisti per tenere tranquillamente il passo. Dal 5-7 parte un grandissimo parziale di 17-2, con Delaney che spara due triple di fila, Melli che insegna basket vicino a canestro e Grant che va a porre il sigillo dopo che i suoi due compagni hanno già scavato il solco. Wilbekin, Nunnally e Williams abbozzano una reazione, ma ci pensa un puntuale tiro da tre di Rodriguez a dire 26-15.

Shields ci mette poco a mandare a segno il +15 in apertura di secondo periodo, Mitoglou rincara ancora la dose prima per il +16 (35-19) e poi per il +19 (40-21). La difesa milanese è granitica, il Maccabi è decisamente spaesato di fronte a tanta attenzione. Rimedi a Mitoglou gli israeliani non ne trovano, in attacco qualcosa arriva da Lessort e Williams, ma Milano va a superare anche i 20 punti di vantaggio: all’intervallo è 52-30.

Se nella scorsa stagione il rientro in campo era spesso stato croce più che delizia dell’Olimpia, stavolta la parola chiave è controllo. Le 22 lunghezze di divario sono mantenute sostanzialmente per tutta la prima metà del terzo quarto, poi Wilbekin tenta di entrare nella partita con due triple, solo per vedere Datome replicare a tono. Negli ultimi 10′ si entra sul 63-49.

Ci pensa ancora la coppia Mitoglou-Shields a togliere le residue speranze agli ospiti: rabbioso ritorno sul parquet, 70-51 e storie che di fatto si chiudono. Hall mette ancora qualche punto in una bella serata anche per lui, nel finale i big del Maccabi più Evans rosicchiano qualcosa, ma si fermano al 79-70 con 1’20” da giocare: troppo poco per imbastire una rimonta. Arriva il terzo sorriso milanese, in una settimana che venerdì vedrà anche l’Anadolu Efes al Forum.

OLIMPIA MILANO – MACCABI TEL AVIV 83-72 (26-15, 52-30, 63-49)

MILANO – Melli 8, Grant 2, Rodriguez 7, Tarczewski 2, Ricci 1, Moraschini ne, Hall 17, Delaney 10, Mitoglou 16, Shields 9, Hines 6, Datome 3. All. Messina

MACCABI – Wilbekin 8, Evans 5, Caloiaro, Willliams 19, Taylor, Reynolds 13, Sorkin 1, DiBartolomeo, Cohen ne, Nunnally 16, Lessort 10, Ziv. All. Sfairopoulos

Credit: Ciamillo