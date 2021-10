Matilde Villa mostra la propria gioia per la convocazione in Nazionale a soli 16 anni. L’atleta si appresta a giocare con la squadra principale in occasioni delle qualificazioni europee che si svolgeranno a novembre in Slovacchia.

La giovane cestita azzurra ha rilasciato ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: “Sono stata colta di sorpresa per questa convocazione. Anche se il sentimento che prevale al momento è quello della felicità. Ho raggiunto un obiettivo a cui aspiravo. Non sarei sincera se dicessi che ho provato anche molta paura. Questa chiamata significa fare un’esperienza del tutto nuova”.

La lombarda ha continuato evidenziando lo splendido rapporto con la sorella: “Con Eleonora condivido tutto, la sua presenza è molto importante e penso che sia la persona che sa più cose di me e mi fa da spalla in caso di necessità. Mi sta vicino in tutti i momenti, non solo nel basket”.

L’azzurra ha chiuso dicendo: “Ho iniziato a giocare a Lissone nel minibasket, poi è arrivato il momento in cui non si poteva più stare nella squadra mista ed ho scelto di spostarmi nel Costa Masnaga. Sono qua da tre anni e devo ringraziare il mio allenatore Paolo Seletti che mi è sempre stato vicino”.

Foto: Ciamillo