Baseball, World Series MLB 2021: gli Atlanta Braves vincono di misura gara-3 e si riportano avanti

Arriva la seconda vittoria nelle World Series 2021 per gli Atlanta Braves. Nella prima delle tre gare in casa, viene pienamente sfruttato il fattore campo, dal momento che gli Houston Astros non riescono a mettere a segno neppure un punto: 2-0 il risultato finale. La serie ora continuerà sul 2-1, e da questo momento è quasi superfluo ricordare quale importanza possa rivestire ogni singolo incontro, soprattutto per gli Astros che si ritrovano spalle al muro.

A livello offensivo sono due le giocate che decidono il confronto, preceduto da un toccante ricordo della superstar Hank Aaron, che ci ha lasciati alcune settimane fa, con il primo lancio simbolico effettuato dal figlio. La prima si verifica nel terzo inning, con un doppio di Riley che va potentissimo sulla linea del foul sinistro, imprendibile: Rosario vola a segno per l’1-0 in favore dei Braves e la gioia del Truist Park.

La seconda, invece, giunge nell’ottava ripresa, e nella forma più semplice e difficile possibile: un fuoricampo, di quelli potenti, belli, precisi. Lo realizza D’Arnaud, che lascia partire centralmente un giro di mazza perfetto, che vale il 2-0 e un altro tripudio da parte degli spettatori della città della Georgia.

Da apprezzare in maniera molto particolare anche l’aspetto difensivo curato con grande precisione dai Braves. Cinque sono i lanciatori di Atlanta che permettono ai padroni di casa di arrivare all’ottavo inning in situazione di no hitter. Partita, questa, storica perché per la prima volta dal 2006 i due lanciatori partenti, Ian Anderson e Louis Garcia, sono dei debuttanti a livello di World Series. Match decisamente meritato dai Braves: 6-2 il conto delle valide trovate, a dimostrazione della solidità difensiva rimarchevole da parte dei padroni di casa.

Foto: