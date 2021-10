Basket femminile: Virtus Bologna quasi nel baratro in EuroCup 2021-2022. Terza sconfitta con il Roche Vendée

Terza, dura sconfitta per la Virtus Segafredo Bologna su tre partite di EuroCup 2021-2022. Sempre più lontana la qualificazione alla fase a eliminazione diretta per le ragazze di Lino Lardo, battute con il punteggio di 66-78 dalle francesi del Roche Vendée e a questo punto chiamate a un 3/3 nel girone di ritorno per avere speranze di continuare il percorso in Europa. Al PalaDozza dominano Ornella Bankole, Tiffany Clarke, Ana Suarez e Kaleena Lewis, 16 punti a testa per le prime tre (doppia doppia per Bankole e Clarke con 10 rimbalzi) e 14 per la quarta. Solo Myisha Hines-Alles e Beatrice Barberis in doppia cifra per le V nere, con 15 e 12 punti rispettivamente; male Cecilia Zandalasini con 9 punti e 2/13 dal campo.

La partenza bianconera sembrerebbe particolarmente invitante, perché in due minuti arriva un bel parziale di 9-1 con Hines-Allen principale protagonista della situazione. Il Roche Vendée non si fa però attendere nella reazione, che si materializza nella coppia Lewis-Clarke e in un controbreak durissimo, un 2-15 che mette a nudo tutti i problemi virtussini di un momento in cui le assenze di Cinili e Turner pesano, e non poco. Il primo quarto termina sul 16-22.

A inizio secondo periodo le cose vanno in apparenza meglio per le V nere, che rientrano fino al -1 con la tripla di Tava, ma dopo due minuti e più Lewis si sblocca da tre, e da lì il club francese inizia a dominare. Clarke fa quel che vuole, Koné e Suarez calcano la mano dall’arco, mentre Bologna si ritrova in grande fatica realizzativa senza l’apporto di Zandalasini, che i liberi li mette a segno, ma è in giornata no al tiro quando il cronometro non è fermo. All’intervallo è 30-43.

La Virtus prova la reazione al ritorno sul parquet, “Zanda” cerca di reinventarsi offrendo palloni, Hines-Allen è l’unica con una qualche continuità e Barberis ha un bel momento che vale il -7 (38-45). Suarez fa però malissimo per due volte da tre, e poi serve anche Bankole per un’altra tripla che ricaccia indietro le padrone di casa. Ancora Bankole, sempre dall’arco, fa superare le 20 lunghezze di vantaggio al Roche Vendée (42-63), prima di un parziale di 8-0 virtussino. A 10′ dalla fine è 53-65 con un gioco da tre punti di Laterza.

Al rientro in campo, però, è la formazione ospite a decidere che i conti, in fondo, si possono anche chiudere. La coppia Suarez-Bankole è ancora protagonista dello 0-6 che rimette un ampio margine tra le due formazioni e, nei fatti, rende la partita difficile da definire ancora aperta. Si arriva quasi stancamente fino alla fine, senza più altri brividi: per la Virtus è un altro boccone amaro da ingoiare.

Credit: Ciamillo