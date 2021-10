Basket, Europe Cup 2021-2022: Reggio Emilia sconfigge Zaragoza e conquista la seconda vittoria in tre partite

Vittoria importantissima. La squadra di Attilo Caja supera gli spagnoli del Zaragoza per 76-67 e conquista il secondo successo (su tre partite) nell’Europe Cup 2021-2022. Grazie a questo risultato, Reggio Emilia conclude il suo girone d’andata (Gruppo D) al secondo posto, dietro soltanto ai russi dell’Avtodor.

La partita si apre con 8 punti complessivi della coppia Tryggvi Hlinason-Hans Vanwijn, che portano la squadra ospite sul 6-12 dopo più di cinque minuti. Reggio non ci sta e grazie soprattutto al duo Leonardo Candi-Arturs Strautins infila un controparziale di 11-4 che segna il 17-16 di fine primo quarto. Dopo la breve pausa, la partita continua ad essere in grande equilibrio fino al 18′ (36-36), poi la squadra di casa allunga leggermente prima dell’intervallo con 5 punti di Stephen Thompson (41-36).

Al rientro dagli spogliatoi, il match non vede grandi scossoni. Da una parte Thomspon continua a regalare spettacolo, dall’altra ci pensa Matt Mobley a tenere in vita i compagni. Dopo 30′ il risultato è ancora in equilibrio (62-56) e tutto viene dunque rimandato agli ultimi dieci minuti.

Il quarto periodo comincia con tre tiri liberi realizzati da Strautins che portano Reggio sul +9 (65-56), poi non si segna più per oltre tre minuti. A mettere fine alla siccità di punti arriva un parziale di 7-3 da parte dei ragazzi di Caja che crea un ampio divario tra le due compagini (72-59) a meno di quattro minuti dal termine. La tripla di Stan Okoye tenta di ridare speranza agli ospiti (72-64), ma poi la difesa di Reggio sale in cattedra e concede solamente altri tre punti nei tre minuti finali. La partita termina dunque sul 76-67 e gli emiliani possono festeggiare il secondo successo stagionale in campo europeo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – CASADEMONT ZARAGOZA 76-67 (17-16, 24-20, 21-20, 14-11)

Reggio Emilia: Thompson Jr. 14, Hopkins 14, Candi 4, Rossi 5, Strautins 14, Crawford, Colombo ne, Cinciarini, Johnson 6, Olisevicius 9, Bonacini ne, Rassoul Diouf 10.

Zaragoza: Miguel 1, Mobley 7, Okoye 17, Radonic 7, Vanwijn 9, Soley, Waczynski 15, Font ne, Fernandez ne, Sipahi, Hlinason 11, Garcia ne.

Credit: Ciamillo