Pallanuoto, Champions League 2021-2022: tutto facile per la Pro Recco a Marsiglia, vittoria 13-7

Era fondamentale rompere il ghiaccio in campo continentale, non era facile, nonostante un avversario non di altissima caratura. In terra francese tutto facile per la Pro Recco campionessa d’Europa in carica nel primo incontro della fase a gironi di Champions League di pallanuoto: i liguri si impongono sul Marsiglia per 13-7.

Sofferenza nei primi due parziali per la compagine italiana che a metà gara si ritrova in parità con i transalpini, poi il deciso cambio di passo dopo la ripresa del gioco, con un periodo da 6-1. A guidare la banda recchelina ci pensano Ivovic con tre reti e Zalanki con quattro.

Le parole di coach Sukno: “Mi aspettavo una partita tosta abbiamo giocato contro una squadra molto organizzata che nuota benissimo. All’inizio è stata difficile, poi nel terzo tempo siamo scappati e abbiamo portato a casa la vittoria che è quello che contava. Si vede che siamo all’inizio, ma per me quello che conta è crescere durante la stagione quando arriveranno le gare più importanti”.

Marsiglia-Pro Recco 7-13

Marsiglia: Hovhannisyan, Bouet, Olivon, Spaic, Prlainovic 1 rig., Vernoux 3, Crousillat 1, Vanpeperstraete, Marion Vernoux, Kovacevic, Vukicevic 1, Bodegas, Joubert. All. Scepanovic.

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki 4, Figlioli 2, Younger 1, Bertoli, Presciutti, Echenique 1, Ivovic 3, Velotto, Aicardi 1, Hallock, Negri. All. Sukno.

Arbitri: Boudramis (Grecia), Putnikovic (Serbia).

Parziali: 1-1, 2-2, 1-6, 3-4. Superiorità: Marsiglia 4/16 + 1 rigore, Pro Recco 3/13.

Foto LiveMedia/Bianca Simonetti