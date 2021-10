Dopo l’eccellente esordio casalingo contro il CSKA Mosca, l’Olimpia Milano vivrà la sua prima trasferta dell’anno in Eurolega alla Fernando Buesa Arena, la casa del Baskonia Vitoria. Una sfida da sempre insidiosa per l’Armani Exchange, che cerca conferme in campo europeo contro un’avversaria che ha come obiettivo quello di lottare per un piazzamento nei playoff.

Milano ha dimostrato di stare bene e le scorie della sconfitta in Supercoppa sono state spazzate via dalla fantastica prestazione contro il CSKA. Un’Olimpia che ha alzata notevolmente il proprio livello difensivo, con l’accoppiata Melli-Hines dominante sotto canestro e con Shavon Shields che si sta adattando al meglio nel ruolo di guardia, posizione che può portare Messina a giocare molto sui quartetti, variando spesso.

Anche l’impatto dei nuovi, Hall e Ricci in particolare, è stato positivo, con l’ex Bamberg fondamentale nel ricucire il -10 nel secondo quarto e con l’italiano autore di giocate difensive decisive nel finale. Anche Grant ha fatto intravedere buoni segnali e Milano si aspetta molto da Mitoglou, che può davvero diventare un fattore sotto i tabelloni.

Il Baskonia è reduce da tre sconfitte consecutive. Dopo i successi in Liga ACB su Valencia e Fuenlabrada, sono arrivati i ko con Badalona e Manresa ed in mezzo anche quello con l’Olympiacos in Eurolega, in un match dominato dai greci (75-50), anche se gli spagnoli erano privi di Alec Peters e Wade Baldwin, con solo quest’ultimo che ci sarà contro Milano. Fari puntati anche su Simone Fontecchio, che cerca conferme in un club ambizioso dopo l’ottima parentesi all’Alba Berlino e la super estate con la maglia azzurra.

Le parole di Ettore Messina per presentare la partita: “E’ una partita complessa, perché troviamo una squadra che recupera Wade Baldwin, il suo playmaker titolare, un eccellente giocatore che conosciamo bene. Baskonia gioca con molto atletismo e ad alto ritmo, come sempre con le squadre di Coach Ivanovic e infine avrà un appoggio importante dal suo pubblico. Per noi cercare di controllare il ritmo, quindi non permettere facili canestri in transizione, cercare di avere il sopravvento a rimbalzo e speriamo buone percentuali di tiro, è quanto ci occorre per provare a vincere su un campo tradizionalmente molto ostico”.

I precedenti premiano il Baskonia, che è avanti 10-9. L’Olimpia ha vinto solo due volte a Vitoria, nella stagione 2013/14 per 83-65 (17 punti di Curtis Jerrells) e poi nel 2017/18 per 83-82 con il canestro della vittoria allo scadere di Jordan Theodore. Nella passata stagione il Baskonia ha vinto entrambe le partite e, dunque, Milano vorrà cancellare questa striscia negativa per proseguire al meglio il suo cammino europeo.

