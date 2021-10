La Reyer Venezia costruisce per trenta minuti la vittoria e poi in dieci terribili momenti distrugge tutto. Sconfitta davvero incredibile per la formazione di coach De Raffaele, che cede in casa ai turchi del Bursaspor per 70-62. Un match totalmente in controllo per la Reyer, prima del clamoroso parziale di 24-5 con cui gli ospiti hanno ribaltato completamente la partita, infliggendo il primo ko nella competizione ai veneti.

Sono addirittura 21 le palle perse della Reyer, che ha solo due uomini in doppia cifra, Stefano Tonut e Mitchell Watt (entrambi con 10 punti). Venezia tira anche malissimo dall’arco, con un disastroso 4/24, con le percentuali sporcate soprattutto nell’incubo dell’ultimo quarto. Per il Bursaspor i protagonisti principali sono Derek Needham con 18 punti ed Allerik Freeman con 15.

Nel primo quarto regna l’equilibrio con gli attacchi che trovano grande fluidità e con Venezia avanti di un solo punto alla prima sirena (22-21). Anche nei primi cinque minuti del secondo quarto il copione non cambia, ma, prima di andare negli spogliatoi, la Reyer trova l’allungo che la porta sul +11 all’intervallo (45-34). La terza frazione passa via tranquilla, con Venezia che amministra e con le due squadre che segnano entrambe solo dodici punti. Da quel momento però la luce nell’attacco veneziano si spegne, mentre un 10-0 turco ribalta completamente l’inerzia. La Reyer non ha la forza di reagire e le triple di Needham fanno malissimo, con il Burspaspor che espugna clamorosamente il Taliercio.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – FRUTTI EXTRA BURSASPOR 62-70 (22-21, 23-13, 12-12, 5-24)

Venezia: Stone 3, Tonut 10, Daye 6, De Nicolao 2, Sanders 4, Phillip 5, Echodas 6, Charalampopoulos, Mazzola, Brooks 9, Vitali 7, Watt 10

Bursaspor: Sezgun, Freeman 15, Ozalp, Needham 18, Turen 9, Al Omer 2, Bitim 2, Andrews 3, Hayes 6, Guven 10, Dudzinski 5, Selcuk

Credit Ciamillo