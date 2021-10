Basket, EuroCup 2021-2022: Venezia corsara in Francia, battuto il Bourg-en-Bresse

Esordio vincente per l’Umana Reyer Venezia nell’EuroCup 2021-2022 di basket. La compagine di coach De Raffaele batte in trasferta i francesi del JL Bourge-en-Bresse per 62-73. La vittoria di stasera dà sicuramente morale agli oro-granata, arrivati a questa sfida dopo tre sconfitte consecutive in campionato (Reyer attesa dall’anticipo di sabato sera contro la VL Pesaro, in cui debutterà il nuovo coach dei marchigiani Luca Banchi).

Primo quarto in cui partono decisamente meglio i padroni di casa, con un break di 4-0 nei primi minuti di gioco. Due triple consecutive di Phillip e Mazzola firmano il contro-sorpasso di Venezia (4-6). Gli uomini di De Raffaele riescono a trovare la quadra del gioco, macinando canestri e scappando anche nel punteggio (9-18 a 3’31” dalla prima sirena). Dopo dieci minuti di match, la Reyer conduce per 14-18. Nel secondo quarto gli oro-granata continuano a spingere sull’acceleratore, mentre i padroni di casa non riescono a reagire alle giocate degli ospiti. Venezia raggiunge anche la doppia cifra di vantaggio con i due liberi di Sanders (14-24, -7’48”). Due fiammate dall’arco di Chassang e Dalton riportano i francesi a -8 (21-29, -3’53”), ma Venezia reagisce prontamente chiudendo il secondo quarto in vantaggio di 8 punti (26-34).

Terzo quarto che si apre ancora nel segno della Reyer: due triple consecutive di Phillip e Mazzola riportano Venezia a +12 (28-40), con i padroni di casa che non riescono a rifarsi subito sotto. Si inizia a sbagliare da entrambe le parti del campo. Gli oro-granata però ritrovano subito il gioco, riprendendo a spingere e mantenendo gli avversari a distanza di sicurezza, toccando il massimo vantaggio a +16 (34-50, -3’23”). La tripla di Daye a fil di sirena fissa il punteggio sul 44-55 in favore degli ospiti dopo trenta minuti di gioco. Nella frazione conclusiva i francesi tentano l’ultimo assalto, ma Venezia non si scompone e gestisce il vantaggio mantenendo la doppia cifra di vantaggio fino alla sirena conclusiva: 62-73 il punteggio finale con cui i veneti espugnano l’Ekinox Arena di Bourg-en-Bresse. Top scorer per gli uomini di De Raffaele Mitchell Watt con 16 punti e Stefano Tonut con 14 punti, mentre Austin Daye chiude con 13 punti a referto. Va in doppia cifra anche Valerio Mazzola (10 punti). Tra i francesi, invece, 11 punti di Sulaimon e 10 di Pelos.

IL TABELLINO DEL MATCH

MINCIDELICE JL BOURG-EN-BRESSE – UMANA REYER VENEZIA 62-73 (14-18, 12-16, 18-21, 18-18)

JL Bourg: Sulaimon 11, Chassang 7, Benitez 6, Mika 8, Pelos 10, Dalton 8, Williams 2, Rose 5, Julien 5.

Venezia: Stone 3, Tonut 14, Daye 13, De Nicolao, Sander 6, Charalampopoulos, Mazzola 10, Brooks 2, Vitali 3, Watt 16.

Credit: Ciamillo