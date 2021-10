Con il ricordo dell’incredibile serie dei quarti di finale dello scorso anno ancora ben presente, questa sera l’Olimpia Milano scende in campo a Monaco di Baviera contro il Bayern nella sesta giornata dell’Eurolega 2021-2022. La squadra di Ettore Messina si presenta a questo match da imbattuta e punta ad ottenere un nuovo successo in campo europeo per mantenere la vetta della classifica. Una Milano che dovrà fare a meno di Malcolm Delaney, assenza molto pesante, ma che parte comunque favorita contro i tedeschi, che hanno iniziato la loro stagione con qualche difficoltà e con un record di una vittoria e quattro sconfitte.

Queste le parole in conferenza stampa di Ettore Messina: “Affrontiamo una squadra come sempre ben preparata, che basa il suo gioco su una difesa forte e sull’esecuzione dei giochi in attacco. L’assenza di Malcolm Delaney ci obbligherà a modificare un po’ le rotazioni. Sarà una partita molto difficile per noi, in cui la chiavi saranno i rimbalzi e una buona ed efficace circolazione di palla contro la loro prevedibile aggressività difensiva”.

Anche Giampaolo Ricci ha parlato alla vigilia della sfida con il Bayern: “Siamo coscienti di andare a giocare su un campo molto difficile, contro una squadra forte e dura, che sta crescendo di partita in partita. Il nostro obiettivo è proseguire un percorso fatto di miglioramenti graduali, anche in questa gara, attraverso 40 minuti di energia e attenzione ai particolari”

Non usa mezzi termini, invece, Andrea Trinchieri, che parla dell’Olimpia come la squadra più forte: “Milano ha tantissime qualità individuali. Sono molto esperti ed attualmente sono la migliore squadra d’Europa”.

