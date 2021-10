Basket, EuroCup 2021-2022: Virtus Bologna e Venezia in trasferta

Incomincia questa settimana il cammino europeo di Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia nella 7Days EuroCup (seconda competizione continentale più importante dopo l’Eurolega, organizzata dallo stesso ente). Le due compagini italiane sono inserite nel Girone B, e disputeranno la prima partita in programma domani 20 ottobre lontano dalle mura amiche: le V-nere volano in Turchia per affrontare il Bursaspor, mentre gli oro-granata saranno in Francia per sfidare il Bourge-en-Bresse.

Riepiloghiamo brevemente la formula del torneo, leggermente cambiata rispetto alle scorse. S’incomincia con una prima fase a gironi, in cui le 20 compagini europee sono state inserite in due gironi da 10 squadre ciascuno (nel girone A è inserita la Dolomiti Energia Trentino, mentre Virtus Bologna e Reyer Venezia sono dentro al girone B). La prima fase di regular season prevede 18 match totali (equamente divisi tra andata e ritorno), al termine dei quali le migliori 8 classificate di ogni girone accedono alla fase ad eliminazione diretta che prevede ottavi, quarti, semifinali e finale in gara secca, da disputarsi in casa della squadra meglio classificata al termine della prima fase. Le due compagini che si contenderanno il trofeo in finale avranno garantito l’accesso all’Eurolega della stagione 2022/2023.

La Virtus Bologna, come anticipato, inizierà il cammino europeo in terra turca contro il Bursaspor. I Campioni d’Italia in carica hanno un obiettivo dichiarato a cui puntare in ambito continentale: il salto nell’Olimpo europeo del basket, ovvero l’Eurolega. La squadra felsinea è stata allestita per raggiungere questo traguardo, avendo tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo e “vendicare” la passata stagione (dove le V-nere hanno mantenuto l’imbattibilità per 19 partite fino alla semifinale, dove si sono arresi di fronte all’UNICS Kazan per 2-1 – bianconeri in vantaggio 1-0 nella serie). Insieme alle conferme di rendimento da parte di Marco Belinelli (15.3 punti di media in campionato per la guardia di San Giovanni in Persiceto), Kyle Weems (13.8 punti di media) e Alibegovic (12 punti di media), si sono ben inseriti nel roster a disposizione di Coach Scariolo anche Sampson (17 punti di media in due partite disputate in Serie A dall’ex Indiana Parcers e Chicago Bulls) e Hervey (14.5 punti). In cabina di regia si fanno trovare sempre pronti Alessandro Pajola (autentico trascinatore in Supercoppa, eletto MVP della competizione) e Milos Teodosic, mentre contro Trieste ha fatto il suo debutto in Serie A Nico Mannion (5 punti in 5’ per il Red Mamba, dopo che un virus intestinale contratto in estate l’ha tenuto per diverse settimane fermo ai box). Gli avversari della Virtus Bologna arrivano al match europeo di domani sera (palla a due alle 19:00 ora locale) non con i favori del pronostico, avendo iniziato il cammino nella Basketbol Süper Ligi con una vittoria e tre sconfitte in quattro giornate. La compagine turca non vive inoltre un buon momento dal punto di vista finanziario, costretta quindi a rivoluzionare completamente il roster e rodare i meccanismi collettivi corretti per poter competere ai massimi livelli nazionali ed internazionali. L’obiettivo della squadra di Bursa è provare a superare la prima fase a gironi, accedendo quindi alla post-season. In panchina siede il serbo Dusan Alimpijevic, mentre l’investimento più importante del mercato estivo è stato Kevarrius Haynes, classe 1997 ed ex ASVEL Villeurbanne con anche un trascorso in Italia a Cantù. Da tenere in considerazione anche la guardia Allerik Freeman, ottimo tiratore da tre (ha tenuto il 43% dall’arco nel campionato 2019/2020).

L’Umana Reyer Venezia arriva al primo match europeo contro il Bourge-en-Bresse (Francia) in maniera ben diversa rispetto alla Virtus Bologna. Gli oro-granata si presentano al debutto in EuroCup dopo tre sconfitte consecutive subite in campionato. Battuta Cremona nel primo turno, la compagine di De Raffaele ha perso in ordine il derby veneto contro Treviso (80-76) e i successivi scontri diretti con le due corazzate Virtus Bologna (65-84) e Olimpia Milano (93-68). Serve quindi una reazione ed una prova d’orgoglio: una vittoria europea darebbe sicuramente morale alla squadra lagunare in vista delle prossime partite. Nella scorsa stagione in EuroCup la Reyer non riuscì a superare la prima fase a gironi (due vittorie e 8 sconfitte – tenendo in considerazione il diverso format adottato rispetto a questa stagione), mentre nella stagione 2019/2020 il cammino nella kermesse continentale si fermò a causa della pandemia dopo un record di 12 vittorie e 4 sconfitte. De Raffaele si deve affidare ancora una volta alle giocate dei suoi giocatori migliori per provare a invertire la rotta di risultati: Mitchell Watt (12.8 punti di media in campionato), Stefano Tonut (11.8 punti di media per l’MVP della scorsa regular season) e Victor Sanders (10.3 punti). Si attendono poi conferme da parte dei nuovi innesti Michele Vitali e Jeff Brooks dopo il buon inizio nella Supercoppa Italiana, mentre il coach toscano vuole anche ritrovare le giocate migliori da parte di Austin Daye (8 punti di media per l’americano). Gli avversari francesi del Bourge-en-Bresse disputano per il secondo anno consecutivo l’EuroCup dopo aver partecipato alla competizione per la prima volta nel 2020/2021, raggiungendo anche la Top 16. L’obiettivo dei transalpini è quindi quello di provare a superare la prima fase, continuando la crescita esponenziale degli ultimi anni (nel 2017 militava nella seconda divisione francese). Nella Pro-A, il Bourge-en-Bresse guidato in panchina da coach Laurent Legname (arrivato quest’anno) ha un record di tre vittorie ed una sconfitta nelle prime quattro giornate. Tra le fila del Mincidelice milita anche una conoscenza recente del basket italiano: si tratta di Jacorey Williams, ex Dolomiti Energia Trentino (premiato lo scorso anno in Serie A come miglior rivelazione). Va tenuto sotto osservazione anche il giovane Hugo Benitez (francese classe 2001, che si è ben distinto anche come giocatore di 3×3 in passato).

Credit: Ciamillo