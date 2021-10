Basket, al via la fase a gironi della Champions League: Treviso ospita in casa il VEF Riga, Sassari affronta in trasferta il Ludwigsubrg

Tutto pronto per il debutto delle squadre italiane nella fase a gironi della Basketball Champions League, competizione continentale organizzata dalla FIBA. Si riparte dalla vittoria dello scorso anno da parte di Burgos (Spagna), con i campioni in carica che apriranno il Monday Night contro i turchi del Besiktas. Due delle tre compagini italiane iscritte alla competizione, Treviso e Sassari (insieme a Brindisi), inizieranno il cammino nella regular season domani, martedì 5 ottobre: i veneti ospiteranno in casa il VEF Riga, mentre i sardi voleranno in Germania per affrontare l’MHP Riesen Ludwigsburg.

Riepiloghiamo brevemente la formula del torneo: al termine una prima fase a gironi (sono otto i raggruppamenti) con gare di andata e ritorno, passano direttamente ai play-off le prime classificate di ogni gruppo; le seconde e le terze, invece, si incroceranno in un play-in al meglio delle tre partite. Ai play-off partecipano poi 16 squadre divise in quattro gironi, con le prime due classificate che accederanno successivamente ai quarti di finale. Qui le formazioni si incroceranno in un’altra serie al meglio delle tre partite. Le vincitrici di queste sfide accedono poi alla Final Four che assegnerà il titolo. Solo le semifinali e la finale saranno ad eliminazione diretta.

Treviso, come già anticipato, ospiterà i lettoni del VEF Riga per il primo match del girone D (insieme ai veneti sono stati inseriti in questo raggruppamento anche i greci dell’AEK Atene – vincitori del torneo nel 2017/2018 – e gli ungheresi del Falco Szombathely). La compagine trevigiana arriva alla fase a gironi dopo aver disputato un’ottima fase preliminare in ambito europeo (affermandosi in tutti i match disputati di fronte al pubblico amico del PalaVerde) ed aver vinto nelle prime due giornate di campionato (prima contro Tortona e poi contro la Reyer Venezia). L’unica prestazione ‘negativa’ è stata la sconfitta contro l’Olimpia Milano nei quarti di finale della Supercoppa Italiana (tenendo però conto delle assenze in casa Treviso, dopo aver disputato la partita europea contro Minsk nemmeno 24 ore prima del match di Bologna). Coach Menetti si affiderà sicuramente alle giocate dei suoi giovani che hanno ben figurato fino a qui: gli italiani Giordano Bortolani e Nicola Akele, con il discreto apporto dalla panchina di Davide Casarin – figlio del patron della Reyer Venezia – insieme agli stranieri Dimsa (autore di 28 punti nel match contro Tortona), Sokolowski, Sims e Russell.

La Dinamo Sassari, invece, vola in Germania per vincere al debutto in Europa. I sardi di coach Cavina sono stati inseriti nel girone A insieme ai tedeschi del MHP Reisen Ludwigsburg (che affronteranno nel primo match di domani sera), agli spagnoli del Tenerife – in cui milita Marcellino Huertas – e agli ucraini del Promotey. David Logan e compagni vogliono iniziare nel migliore dei modi la campagna continentale, dopo aver disputato un avvio di stagione in chiaro-scuro per quel che riguarda i risultati maturati e le prestazioni fornite. Dopo il percorso netto nella fase a gironi in Supercoppa Italiana e la qualificazione alla Final Eight, infatti, Sassari si è scontrata contro il muro della Happy Casa Brindisi non riuscendo a superare i quarti di finale della kermesse (pugliesi vittoriosi per 74-66). La sconfitta subita in quel di Casalecchio di Reno è stata parzialmente ‘cancellata’ con il successo nella prima giornata su Pesaro (non senza faticare – il match si è deciso in volata nei secondi finali), salvo poi uscire battuta dal confronto del PalaPentassuglia di sabato sera per mano dei ragazzi di coach Vitucci. Demis Cavina si dovrà affidare sicuramente alla classe del play David Logan in fase di impostazione di gioco (il nativo americano ma di passaporto polacco ha l’esperienza per guidare la squadra anche nei momenti difficili), mentre sotto canestro dovrà cercare di sfruttare la fisicità del centro nigeriano Christian Mekowulu (uno dei migliori fino a qui tra le fila sassaresi). Da segnalare anche le buone prestazioni di Anthony Clemmons (15 punti messi a referto contro Brindisi) e del lituano Bendzius (con i suoi micidiali tiri dalla lunga distanza) che potranno essere utili alla causa. Non si è ancora messo in mostra come suo solito, invece, Stefano Gentile. Il fratello di Alessandro ha però le qualità per emergere e tornare sui livelli di prestazione a cui ci ha abituato nelle ultime stagioni.

