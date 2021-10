Milan-Torino oggi: orario, probabili formazioni, canale tv, streaming Serie A calcio

Ritorna la Serie A con il turno infrasettimanale, valido per la decima giornata: alle ore 20:45, a San Siro, si affronteranno Milan e Torino.

Entrambe le squadre vivono un periodo positivo, sia nelle prestazioni che nei risultati: Stefano Pioli e Ivan Juric stanno facendo un ottimo lavoro. I rossoneri, infatti, approfittando del pari del Napoli con la Roma, si trovano primi in classifica a pari merito con la squadra di Luciano Spalletti. Se in Champions, dunque, i risultati scarseggiano, in campionato il discorso è completamente diverso: il Milan è con merito in testa.

Guarda solo su DAZN. Attiva ora

Il Torino è in netta ripresa dopo un avvio di campionato difficile: la mano di Juric è ormai ben presente per i granata, che vanno a San Siro consapevoli dei propri mezzi e delle possibilità di poter quantomeno impensierire l’avversario che, sulla carta, parte favorito. Da sottolineare il recupero dopo l’infortunio di Praet, a disposizione per domani, che aveva giocato benissimo contro il Sassuolo, salvo poi infortunarsi, e al rientro contro il Genoa da subentrato ha subito fornito un assist.

Dovrebbe tornare dal 1′ anche Andrea Belotti, in ballottaggio con Sanabria. Nelle file del Milan, convocato Theo Hernandez, negativo al Covid, ma è difficile che parta dall’inizio; potrebbe partire titolare invece Giroud. Il match sarà trasmesso da DAZN, con calcio d’inizio alle ore 20:45.

MILAN-TORINO SERIE A: PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Toure; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Belotti.

MILAN-TORINO SERIE A: DOVE VEDERLA IN TV

Calcio d’inizio: 20:45

Diretta TV: non disponibile

Diretta streaming: DAZN

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse