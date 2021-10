Proseguono ad Aarhus, in Danimarca, le Thomas & Uber Cup Finals di badminton, ovvero i più prestigiosi tornei a squadre, rispettivamente maschile e femminile al mondo, paragonabile per importanza ai Mondiali: nella quarta giornata di gare nessuna sorpresa e risultati tutti alquanto netti, con sei delle otto sfide chiuse sul 5-0.

THOMAS CUP

Nel Gruppo C Cina ed India spazzano via per 5-0 rispettivamente Paesi Bassi e Polinesia Francese (Tahiti), mentre nel Gruppo D la Malesia batte il Canada per 5-0 ed infine non si gioca l’incontro tra Giappone ed Inghilterra per la rinuncia al torneo da parte degli inglesi.

Gruppo C

India-Polinesia Francese (Tahiti) 5-0

Cina-Paesi Bassi 5-0

Gruppo D

Malesia-Canada 5-0

Giappone-Inghilterra non disputata per forfait Inghilterra

UBER CUP

Nel Gruppo B successi per 4-1 dell’India sulla Scozia e per 5-0 della Thailandia sulla Spagna, mentre nel Girone D si registra l’affermazione della Cina sulla Danimarca per 5-0, infine per il Girone A arrivano il 5-0 del Giappone sull’Indonesia ed il 3-2 della Francia sulla Germania.

Gruppo A

Giappone-Indonesia 5-0

Francia-Germania 3-2

Gruppo B

India-Scozia 4-1

Thailandia-Spagna 5-0

Gruppo D

Cina-Danimarca 5-0

Foto: LaPresse