Badminton, i piazzamenti degli italiani nel ranking mondiale. Nessun azzurro tra i primi 100

Lo scorso martedì 28 settembre sono stati rilasciati i ranking mondiali aggiornati del badminton, praticamente immobili data la disputa della Sudirman Cup 2021, andata in scena a Vantaa, in Finlandia: poca gloria per l’Italia, che non annovera atleti tra i primi 100 delle cinque classifiche. Andiamo a vedere dunque chi sono i numeri 1 in Italia nelle varie specialità e come si piazzano gli azzurri a livello internazionale nelle varie graduatorie.

SINGOLARE MASCHILE

160 Fabio CAPONIO 12,614 / 34

224 Rosario MADDALONI 7,610 / 7

314 Giovanni TOTI 4,662 / 12

431 Enrico BARONI 2,737 / 11

846 Calle FREDHOLM 860 / 9

1337 Tonni ZHOU 320 / 4

1355 Nicolò VOLPI 290 / 3

1659 Matteo BELLUCCI 130 / 1

2020 Giorgio GOZZINI 40 / 1

2138 Alessandro STAN 20 / 1

2138 Manuel SCAFURI 20 / 1

2226 Marco BAILETTI 10 / 1

SINGOLARE FEMMINILE

239 Katharina FINK 6,200 / 9

251 Yasmine HAMZA 5,860 / 8

672 Judith MAIR 970 / 5

810 Gianna STIGLICH 720 / 2

1015 Maja FALLAHA 480 / 2

DOPPIO MASCHILE

117 Giovanni GRECO/Kevin STROBL 12,551 / 14

146 Gianmarco BAILETTI/David SALUTT 10,140 / 16

393 Giovanni GRECO/Matteo MASSETTI 2,640 / 3

469 Enrico BARONI/Giovanni TOTI 2,130 / 3

500 Fabio CAPONIO/Giovanni TOTI 1,920 / 3

628 Kevin STROBL/Tonni ZHOU 1,500 / 3

1092 William FREER (Inghilterra)/Nicolò VOLPI 600 / 1

1153 Giorgio GOZZINI/Nicolò VOLPI 550 / 1

1153 Calle FREDHOLM/Matteo MASSETTI 550 / 1

1507 Enrico BARONI/Calle FREDHOLM 170 / 1

1507 Matteo MASSETTI/Wisnu Haryo PUTRO 170 / 1

1591 Manuel SCAFURI/Alessandro STAN 60 / 1

DOPPIO FEMMINILE

119 Katharina FINK/Yasmine HAMZA 10,100 / 8

220 Martina CORSINI/Judith MAIR 4,720 / 4

221 Silvia GARINO/Lisa IVERSEN 4,700 / 3

685 Antrea ALEXANDROU (Cipro)/Maja FALLAHA 1,170 / 1

716 Judith MAIR/Gianna STIGLICH 920 / 1

955 Maria DELCHEVA (Bulgaria)/Katharina FINK 550 / 1

1105 Martina CORSINI/Chiara PASSERI 170 / 1

1105 Emma PICCININ/TOGNETTI Rebecca 170 / 1

DOPPIO MISTO

458 Gianmarco BAILETTI/Martina CORSINI 2,390 / 3

779 Kevin STROBL/Silvia GARINO 1,290 / 1

873 Nicolò VOLPI/Maja FALLAHA 950 / 2

1151 Calle FREDHOLM/Martina CORSINI 800 / 3

1435 David SALUTT/Chiara PASSERI 490 / 2

1503 Manuel SCAFURI/Eleni CHRISTODOULOU (Cipro) 350 / 1

1503 Alessandro STAN/Ioanna PISSI (Cipro) 350 / 1

1637 Matteo MASSETTI/Gianna STIGLICH 210 / 1

1664 Matteo MASSETTI/Judith MAIR 170 / 1

