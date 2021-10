ATP Vienna 2021, un Fabio Fognini a corrente alternata va ko con Diego Schwartzman

Ne abbiamo già la certezza, niente derby tutto italiano nell’ATP di Vienna. Fabio Fognini alza bandiera bianca al primo turno del 500 austriaco, facendosi battere dall’argentino Diego Schwartzman con il punteggio di 6-2 7-5. L’azzurro non è parso nelle sue migliori condizioni, arrivando spesso leggermente in ritardo sulla palla condendo la sua prova con tanti errori intervallati da alcuni colpi da applausi. I colpi alla Fogna, stavolta troppo pochi per poter far volgere il match a proprio favore.

Parte assai male Fognini, che in men che non si dica si ritrova subito sotto 2-0. Schwartzman tiene in mano il pallino dello scambio e scatta in avanti vincendo otto dei primi dieci punti del match. Fabio rischia il tracollo nel quinto gioco ritrovandosi 0-40, ma riesce a cavarsela con cinque punti conquistati alla sua maniera; il suo match odierno è però caratterizzato da errori in serie (18 nel primo set). Il doppio break arriva nel settimo gioco e l’argentino chiude subito dopo con un gioco concluso ai vantaggi.

Fabio prosegue con il suo andamento a strappi: scambi da stropicciarsi gli occhi ed errori pesanti. E nell’economia di un match che diventa sempre più serrato punto dopo punto, diventa pesante. Entrambi i contendenti non sfruttano delle palle break, ma nel quinto gioco la partita volge in favore di Schwartzman, con meno picchi di bellezza ma molto più concreto. Il sudamericano va a due palle dal doppio break, ma Fabio si salva in qualche modo.

La partita sembra avviarsi sui binari dell’argentino, con il ligure che sembra andare in balìa delle sue emozioni perdendo intensità con il rovescio. Ma il sudamericano, mentre serve per il match, sbaglia un comodo dritto e commette un doppio fallo, permettendo a Fognini di recuperare il gap; l’azzurro però non recupera morale, e gioca un brutto turno al servizio dando un’altra chance al suo avversario di chiudere la partita. Stavolta Schwartzman non trema, chiudendo al secondo match point.

Brutte percentuali per Fognini al servizio, soprattutto con la seconda di servizio con cui vince solo il 36% degli scambi aggiungendo anche sei doppi falli. Con questi numeri sembrano quasi ovvie le 14 palle break concesse al suo avversario, numero davvero elevato per poter puntare al successo.

