In attesa del match che chiuderà il programma tra Matteo Berrettini (testa di serie n.3) e l’australiano Alexei Popyrin, sono arrivati i primi risultati di un certo rilievo per l’ATP500 di Vienna che ha preso il via quest’oggi.

Si parte da Carlos Alcaraz. Il talentuosissimo spagnolo (n.42 del mondo), classe 2003, ha sconfitto l’esperto britannico Daniel Evans (n.24 ATP) con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 26 minuti di partita. Un match nel quale la grande profondità di palla dell’iberico, abbinata alla freschezza atletica, è stata la chiave del confronto in favore di Alcaraz. Per il giovane iberico ci sarà ancora una volta il confronto ora con l’ex n.1 del mondo Andy Murray. Lo scozzese ha continuato a dare seguito alla sua ‘seconda giovinezza’ battendo il n.10 del ranking Hubert Hurkacz. 6-4 6-7 (6) 6-3 lo score in favore di Andy, al termine di questo incontro. Una grande prova di carattere e ‘buone notizie’ per Jannik Sinner visto che uno dei rivali per le Finals è uscito di scena in maniera inattesa.

Negli altri match andati in scena quest’oggi il finalista di Indian Wells, Nikoloz Basilashvili (n.25 del mondo), l’ha spuntata contro lo spagnolo Pablo Carreno-Busta (n.18 del ranking) per 7-5 4-6 6-3. Un incontro in cui è stato il tennis ‘on-off’ di Basilashvili a condurre le danze e a premiarlo in tre frazioni con una versione dell’iberico non brillantissima. Il georgiano che ha accesso agli ottavi di finale dove affronterà proprio il vincente della sfida tra Berrettini e Popyrin.

Infine, vittoria dell’australiano Alex de Minaur (n.32 del ranking) per 6-3 7-6 (3) contro l’ex top-10 Kevin Anderson (n.61 del mondo). Il tennis difensivo dell’aussie ha avuto la meglio contro la potenza del sudafricano. Avanza il tennista della terra dei canguri e il nome del prossimo avversario verrà fuori dalla partita tra il n.2 del tabellone Sascha Zverev e il serbo Filip Krajinovic.

