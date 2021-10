WTA Courmayeur 2021: Giulia Gatto-Monticone supera Martina Caregaro in un derby dalle tinte non scontate

Si apre con una vittoria il WTA 250 di Courmayeur per Giulia Gatto-Monticone. La torinese sconfigge Martina Caregaro in uno dei due derby italiani in programma (l’altro, Di Giuseppe-Paolini, andrà in scena domani) con il punteggio di 6-4 7-6(3) in un’ora e 50 minuti. Sarà molto più complicato il secondo turno, con la danese Clara Tauson, numero 5 del seeding e astro nascente del tennis femminile.

Il break arriva subito a favore di Gatto-Monticone, che sfrutta bene il proprio rovescio. Caregaro, però, non vuole deludere dalle sue parti e cerca nel quarto game di recuperare, ma non sfrutta la chance a propria disposizione. Riesce però a risalire con buona solidità dallo 0-30 quando la torinese è avanti 3-1. La lotta, però, diventa accesa, e sul 4-3, al terzo tentativo, il controbreak arriva in favore di Caregaro, che però sbaglia tantissimo nel gioco successivo e regala alla sua avversaria la possibilità di chiudere il set.

Nel secondo parziale, complice un calo della ventinovenne nata ad Aosta, Gatto-Monticone si ritrova con due break di vantaggio sul 4-1 e una presa sul confronto che appare salda. Di lì, però, Caregaro riesce ad alzare il ritmo e a recuperare entrambi i turni di servizio, arrivando sul 4-4. Di lì, però, il nono e lottato game la vede cedere la battuta, per poi recuperare ancora d’intensità e con un bellissimo rovescio profondo. Si arriva così al tie-break, non certo esente da tensioni, ma che la piemontese riesce a gestire e a portare a casa per 7-3.

Migliore il rendimento dell’attuale numero 193 WTA soprattutto in termini di prima di servizio, con cui vince il 62.9% dei punti contro il 51.7% della numero 367 all’interno della graduatoria femminile. 5/8 le palle break in suo favore, ma va sottolineato come, fino a metà secondo set, fosse sul 4/4.

Foto: PLO 2021