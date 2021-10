ATP Mosca 2021, risultati 22 ottobre: le semifinali sono Berankis-Cilic e Khachanov-Karatsev

I quarti di finale del torneo di Mosca 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero la VTB Kremlin Cup, in corso sul cemento indoor russo, si sono disputati tutti in data odierna ed hanno delineato le semifinali che si giocheranno domani. Non ci sono italiani in gara.

Per quanto concerne la parte alta del tabellone il lucky loser lituano Ricardas Berankis batte il transalpino Adrian Mannarino con il punteggio di 6-2 7-6 e nel penultimo atto se la vedrà con il croato Marin Cilic, numero 6, che elimina lo spagnolo Pedro Martinez Portero per 6-1 6-2.

Per quel che concerne la parte bassa del main draw, invece, ci sarà un derby russo in semifinale: Karen Khachanov, numero 3, supera in rimonta l’australiano John Millman con lo score di 7-5 7-6, mentre Aslan Karatsev, numero 3, batte il francese Gilles Simon per 6-4 6-3.

RISULTATI 22 OTTOBRE

Quarti di finale

Ricardas Berankis batte Adrian Mannarino 6-2 7-6

Marin Cilic batte Pedro Martinez Portero 6-1 6-2

Karen Khachanov batte John Millman 7-5 7-6

Aslan Karatsev batte Gilles Simon 6-4 6-3

Foto: LaPresse