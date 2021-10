ATP Mosca 2021, Aslan Karatsev ai quarti di finale. Eliminati Andrey Rublev e Filip Krajinovic

Giornata di ottavi di finale che va in archivio nell’ATP di Mosca. Risultati di un certo rilievo sono arrivati e anche le sorprese non sono mancate.

Cominciamo dai riscontri inattesi, ovvero i ko del padrone di casa Andrey Rublev e del serbo Filip Krajinovic. Il nativo di Mosca è stato battuto dal francese Adrian Mannarino (n.51 ATP). Un ko pesante per il n.6 del mondo che, dopo aver conquistato il primo set per 7-5, ha dovuto subire la rimonta del proprio avversario impostosi nei restanti parziali per 7-6 (4) 6-3. Il mancino transalpino se la vedrà contro il lituano Ricardas Berankis (n.107 del ranking) uscito vittorioso dal match contro l’argentino Federico Coria (n.68 ATP). Netta l’affermazione del lituano per 6-2 6-1 in 1 ora e 10 minuti di partita.

Per quanto concerne Krajinovic, la capitolazione è stata per mano dello spagnolo Pedro Martinez (n.60 del mondo): 6-3 6-4 per l’iberico e prestazione sottotono del serbo (n.37 ATP). Martinez dunque ora affronterà il croato, testa di serie n.6, Marin Cilic e dovrà prepararsi a trovare valide contromisure al cospetto del servizio del suo avversario.

Pronostici rispettati invece nel caso dell’altro russo Aslan Karatsev. Il n.22 del mondo si è liberato in due set (6-4 6-3) del bielorusso Egor Gerasimov (n.109 del ranking). A suon di colpi vincenti e con una grande velocità di palla Karatsev continua l’avventura in Santa Madre Russia e sarà Gilles Simon ad affrontarlo. Il francese si è iscritto anch’egli al club di chi non ti aspetti quest’oggi: l’attuale n.117 del ranking ha sconfitto, infatti, l’americano Mackenizie McDonald (n.55 del ranking) per 6-3 6-2, esibendo grande solidità.

Foto: LaPresse