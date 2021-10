ATP Masters 1000 Indian Wells 2021: sorteggio e tabelloni di Sinner, Ruud e Hurkacz. Volata per le ATP Finals: a chi è andata meglio

Ad oggi i tennisti aritmeticamente qualificati alle ATP Finals sono tre: il serbo Novak Djoković, il russo Daniil Medvedev ed il greco Stefanos Tsitsipas, mentre manca soltanto il beneficio della matematica per il tedesco Alexander Zverev, per il russo Andrey Rublev e per l’azzurro Matteo Berrettini.

Considerato che lo spagnolo Rafael Nadal ha chiuso anzitempo il suo 2021, restano due posti a disposizione, che verosimilmente verranno contesi da quattro tennisti: il norvegese Casper Ruud, il polacco Hubert Hurkacz, l’azzurro Jannik Sinner ed il canadese Félix Auger-Aliassime.

La Race, alla vigilia del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, rassegna che molto dirà in questa corsa, assieme al torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy in programma ad inizio novembre, vede Ruud davanti con 2925 punti, 150 in più di Hurkacz, 420 di margine su Sinner e 605 di vantaggio su Auger-Aliassime.

I quattro tennisti appena citati partiranno tutti dal secondo turno, essendo tra le 32 teste di serie: nella parte alta giocheranno il polacco Hubert Hurkacz, atteso da un possibile quarto di finale con il numero 1 del seeding, il russo Daniil Medvedev, ed il norvegese Casper Ruud, che ai quarti potrebbe sfidare il numero 4, il russo Andrey Rublev.

Nella parte bassa, invece, sono finiti tutti gli italiani, con Jannik Sinner che agli ottavi potrebbe affrontare il derby azzurro contro Matteo Berrettini, numero 5, ed ai quarti il match contro il tedesco Alexander Zverev, numero 3, infine il canadese Félix Auger-Aliassime ai quarti potrebbe sfidare il greco Stefanos Tsitsipas, numero 2.

Indubbiamente essere tra le prime otto teste di serie ha agevolato i tre rivali diretti di Jannik Sinner, il quale potrebbe ritrovarsi a dover fronteggiare un match complicato già agli ottavi, mentre gli altri tennisti potrebbero avere una via tutto sommato più tranquilla fino ai quarti.

RACE ATP AL 4 OTTOBRE 2021

1 Novak Djoković SRB 8370 ✓

2 Daniil Medvedev RUS 6380 ✓

3 Stefanos Tsitsipas GRE 5470 ✓

—————————————————————

4 Alexander Zverev GER 4915

5 Andrey Rublev RUS 4120

6 Matteo Berrettini ITA 3955

7 Rafael Nadal ESP 2985

8 Casper Ruud NOR 2925

9 Hubert Hurkacz POL 2775

—————————————————————

10 Jannik Sinner ITA 2505

11 Félix Auger-Aliassime CAN 2320

IL TABELLONE DI INDIAN WELLS

(1) Medvedev bye

McDonald vs Duckworth

Giron vs Q

(27) Krajinovic bye

(23) Dimitrov bye

Altmaier vs Querrey

Kohlschreiber vs Daniel

(16) Opelka bye

(9) Shapovalov bye

Pospisil vs (WC) Wolf

Q vs (WC) Svajda

(19) Karatsev bye

(32) Korda bye

Paire vs Tiafoe

Popyrin vs Kecmanovic

(8) Hurkacz bye

(4) Rublev bye

Taberner vs Munar

Paul vs Lopez

(28) Lajovic bye

(21) Norrie bye

Monteiro vs Sandgren

Kwon vs Pella

(15) Bautista Agut bye

(11) Schwartzman bye

Q vs Djere

Nishikori vs Q

(18) Evans bye

(26) Harris bye

Davidovich Fokina vs Johnson

Q vs Carballes Baena

(6) Ruud bye

(5) Berrettini bye

Kudla vs Q

Coria vs Nakashima

(31) Fritz bye

(20) Isner bye

Delbonis vs Monteiro

(WC) Sock vs Millman

(10) Sinner bye

(14) Monfils bye

Fucsovics vs Mager

Anderson vs Thompson

(17) Sonego bye

(30) Alcaraz bye

(WC) Murray vs Mannarino

Q vs Brooksby

(3) Zverev bye

(7) Auger-Aliassime bye

Ramos-Vinolas vs Musetti

Gerasimov vs Q

(29) Basilashvili bye

(24) Khachanov bye

Koepfer vs Ruusuvuori

Bagnis vs Q

(12) Carreno Busta bye

(13) Garin bye

(WC) Rune vs Q

Q vs Andujar

(22) De Minaur bye

(25) Fognini bye

Struff vs Galan

Martinez vs Q

(2) Tsitsipas bye

