Atp Anversa 2021, il tabellone: possibile derby Sinner-Musetti al secondo turno!

Il tennis internazionale è entrato nell’ultimo mese e mezzo di programmazione. Non si finirà di respirare al Masters1000 di Indian Wells, che vedrà sicuramente una finale praticamente inedita, che il giorno dopo si torna subito in campo in Europa: è stato sorteggiato pochi minuti fa il tabellone dell’ATP 250 di Anversa, che assieme a Mosca occuperà la settimana tennistica tra il 18 ed il 24 ottobre.

La prima testa di serie del tabellone è Jannik Sinner: l’azzurro arriva dalla cocente eliminazione agli ottavi di finale del Master californiano per mano di Taylor Fritz ed è praticamente costretto a vincere per concedersi una chance per raggiungere il nono posto nella Race che significherebbe l’accesso alle ATP Finals. L’altoatesino andrà direttamente al secondo turno, così come Diego Schwartzman, Cristian Garin e Roberto Bautista Agut. Ed il debutto in Belgio, lì dove raggiunse per la prima volta la semifinale di un torneo ATP, gli darà in dote…un italiano.

Poiché di fianco a Jannik sono stati accoppiati gli altri due italiani presenti nel tabellone principale, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. Il nativo di Carrara è in un momento nero, nato dopo la grande prestazione al Roland Garros: dieci sconfitte in dodici partite subito dopo l’esperienza in Francia, oltre ad un periodo assai delicato psicologicamente. Dovrà stare attento contro il ligure, uno che sulla forza psicologica ci sta costruendo una carriera rispettabilissima e che farà di tutto per togliersi lo sfizio di sfidare il numero 2 del Bel Paese.

Nelle altre partite, Reilly Opelka ed Alex De Minaur, quinta e sesta testa di serie, affronteranno un giocatore proveniente dalle qualificazioni, mentre nella parte bassa del tabellone ci sarà molta curiosità per la sfida tra Frances Tiafoe ed Andy Murray, valida per sfidare Schwartzman al secondo turno.

ATP ANVERSA 2021, IL TABELLONE PRINCIPALE

J. Sinner (1) bye

L. Musetti vs G. Mager

F. Delbonis vs A. Rinderknech

R. Gasquet vs D. Lajovic (8)

R. Bautista Agut (4) bye

Q vs M. Fucsovics

J-L, Struff vs A. Ramos-Vinolas

Z. Bergs VS L. Harris (7)

R. Opelka (5) vs Q

A. Popyrin vs B. van de Zandschulp

A. Davidovich Fokina vs J. Thompson

C. Garin (3) bye

A. De Minaur (6) vs Q

Q vs B. Paire

F. Tiafoe vs A. Murray

D. Schwartzman (2) bye

Foto: LaPresse