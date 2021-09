WTA Portorose 2021: Lucia Bronzetti e Cristiana Ferrando entrano nel tabellone, Stefanini lotta, ma deve cedere a Kuzmova

Delle cinque italiane impegnate nelle qualificazioni del torneo WTA 250 di Portorose, in Slovenia, sono in due ad accedere al tabellone principale, facendo così compagnia a Sara Errani e Jasmine Paolini già presenti in origine. Per Lucia Bronzetti e Cristiana Ferrando si aprono le porte del main draw, mentre per Lucrezia Stefanini è fatale il secondo turno di qualificazioni. Uscite già ieri, invece, Stefania Rubini e Camilla Rosatello.

Per quanto riguarda Lucia Bronzetti, ormai sempre più a suo agio a livello WTA anche sulle superfici veloci, non ci sono problemi nel battere la britannica Samantha Murray Sharan, con un netto 6-3 6-2 che la spedisce tra le 32 che si giocheranno il torneo sloveno.

Grande (e bella) sorpresa invece arriva da Cristiana Ferrando. Il suo cognome non è nuovo nel tennis: è infatti nipote di Linda, colei che, nel 1990, si tolse lo sfizio di battere Monica Seles al terzo turno degli US Open quando quest’ultima aveva già in tasca uno Slam e stava per spiccare il volo. Numero 318 del mondo, la ventiseienne di Santa Margherita Ligure centra per la seconda volta il tabellone principale in un torneo WTA. Ci era già riuscita a Guangzhou nel 2016, ma allora l’aveva fatto da lucky loser. Questa è la prima qualificazione vera e propria, ottenuta battendo per 7-6(2) 6-1 la kazaka Yuliya Hatouka.

Sfortunata, invece, la performance di Lucrezia Stefanini: opposta alla forte slovacca Viktoria Kuzmova, attualmente numero 149 al mondo, ma nelle prime 50 nel 2019, gioca una partita coraggiosa, recuperando a zero il break di svantaggio nel terzo set, ma dovendo poi ceder per 6-4 4-6 7-6(5).

Non fortunate le due azzurre che sono riuscite a entrare: per Bronzetti c’è la sfida, comunque gestibile, con la svedese Rebecca Peterson, testa di serie numero 7, mentre per Ferrando l’accoppiamento è con Tamara Zidansek, la più attesa delle padrone di casa dopo la semifinale al Roland Garros.

Foto: PLO 2021