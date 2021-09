WTA Portorose 2021, Cristiana Ferrando eliminata dalla slovena Tamara Zidansek

Il tabellone principale del torneo WTA 250 Zavarovalnica Sava Portoroz 2021 di tennis, che si gioca sul cemento outdoor di Portorose (frazione di Pirano, in Slovenia), oggi vede completarsi il primo turno, con la vittoria della testa di serie numero 5, la slovena Tamara Zidansek, che batte la qualificata azzurra Cristiana Ferrando con un duplice 6-1, maturato in 70 minuti di gioco. Per la padrona di casa al secondo turno sfida contro l’ucraina Anhelina Kalinina.

Nel primo set l’azzurra tiene a fatica il primo turno di battuta risalendo dallo 0-40 nel secondo game, poi manca una palla break nel terzo gioco. Da quel momento sale in cattedra la slovena, che porta a casa 19 dei 21 punti giocati successivamente, dei quali gli ultimi 10 consecutivi, chiudendo sul 6-1 in 34 minuti.

Nella seconda frazione la tennista italiana tiene il servizio in apertura, poi lotta ma cede tutti i giochi alla slovena, che trova il break nei tre seguenti turni al servizio dell’azzurra. Zidansek si ritrova sempre avanti 0-40 in risposta ma in due circostanze deve poi ricorrere ai vantaggi fino al 6-1 in 36 minuti.

Le statistiche sottolineano le difficoltà al servizio dell’azzurra: ben 16 palle break concesse, il 54% di prime in campo con il 52% di punti vinti sulla prima ed il 26% sulla seconda con quattro doppi falli. La slovena vince 63 punti, lasciandone soltanto 35 all’azzurra.

RISULTATI 14 SETTEMBRE WTA 250 PORTOROSE

Tamara Zidansek (Slovenia 5) batte Cristiana Ferrando (Italia, Q) 6-1 6-1

Foto: LaPresse