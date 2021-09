Vuelta a España 2021, tappa di domani Tapia-Monforte de Lemos: percorso e altimetria

Tappa ideale per una fuga da lontano o per le ruote veloci la 19ma della Vuelta a España 2021. La Tapia-Monforte de Lemos di 191,2 km al netto di una prima parte estremamente complicata, nel finale non presenta particolari asperità anche se molto dipenderà dal comportamento che avrà il gruppo.

PERCORSO

Avvio di gara estremamente interessante con in sequenza l’Alto de Sela Entorcisa, GPM di terza categoria (9,9km al 3,9% di pendenza media), l’Alto de Garganta di seconda categoria (10,3km al 5,6 % di media) e l’Alto de Barbeitos seconda categoria (11,8 km al 3,8% di media). Sarà questo il terreno ideale per coloro i quali cercheranno di far sganciare la fuga.

Visto che domani andrà in scena la terzultima frazione della corsa a tappe spagnola, non è da escludere che il gruppo lasci campo libero ai fuggitivi. Dallo scollinamento dell’Alto de Barbeitos mancheranno poco più di 130 chilometri al traguardo senza ulteriori GPM. Se le squadre dei velocisti dovessero riuscire a tenere sotto controllo la corsa non è da escludere che si possa assistere a una volta ma, anche in considerazione dei tanti chilometri percorsi e delle difficoltà previste negli ultimi due giorni, è possibile che ci sia un po’ di rilassamento in gruppo.

ALTIMETRIA

Foto: LaPresse